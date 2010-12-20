فیلمبرداری "عروسک و یلدا" تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پایان فیلمبرداری سکانس‌های فرانسه گروه طی یک هفته بخش‌های ایران این فیلم را جلوی دوربین بردند در این سکانس‌ها که در تهران فیلمبرداری شد سیدمهرداد ضیایی، زهرا سعیدی و جمشید شاه‌محمدی به جمع بازیگران اضافه شدند.

به زودی مراحل فنی "عروسک و یلدا" برای حضور در جشنواره فیلم فجر آغاز می‌شود. سکانس‌های اصلی این فیلم طی دو ماه در کشور فرانسه فیلمبرداری شد که به غیر از حسین یاری، یاسمن نوروزی، کاظم بلوچی، مهرداد معتمدی و سه بازیگر فرانسوی در آن ایفای نقش کردند. این فیلم به سفارش شبکه جهانی سحر ساخته شده و منصور سهراب‌پور تهیه‌کننده آن است.

فیلم داستان اسماعیل حقیقت دانشجوی رشته پزشکی در فرانسه است که با شروع جنگ تحمیلی به ایران بازمی‌گردد. حال بعد از گذشته سال‌ها عزم بازگشت به فرانسه را دارد و این بار، تنها دخترش یلدا ناگزیر به دلیل فوت مادر همراه اوست...