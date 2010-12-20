بررسی برچسب گذاری محصولات تراریخته و حفاظت از تنوع زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس صاحبقدم لطفی یکشنبه شب در نشست کمیته های علمی و اجرایی اخلاق زیستی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هدف از برگزاری کنگره اخلاق زیستی را توسعه مفاهیم و مبانی فلسفی و نظری اخلاق از دیدگاه اسلام و سایر ادیان ابراهیمی، آگاهی و استفاده از جدیدترین پژوهشهای اخلاقی در حیطه علوم زیستی و زیست فناوری، تشویق دانشمندان علوم انسانی به ویژه حوزه های علمیه برای تتبع در متون علمی و زمینه های اخلاق زیستی، ایجاد انگیزه و دغدغه های رعایت اصول اخلاقی در عرصه های مختلف علمی به ویژه زیست فناوری و برقراری تعامل و تبادل فکری و علمی میان اساتید اخلاق زیستی به ویژه در حوزه کشورهای اسلامی عنوان کرد.

وی ایمنی زیستی، مهندسی ژنتیک و استانداردهای زیست فناوری را از محورهای این کنگره دانست و اظهار داشت: این کنگره با حضور اساتید این حوزه در خصوص موضوعاتی چون ظرفیت های قانونی در عرصه های ایمنی زیستی و مالکیت فکری در زیست فناوری، اصل "محرمانگی" در نحوه رها سازی و موضوع "شرایط اضطراری" در ایمنی زیستی، مکانیزم داوری در خصوص رسیدگی به شکایات ناظر بر تخلفات ایمنی زیستی، تضمین حقوقی و اخلاقی پژوهشگران و کاربران در عرصه مهندسی ژنتیک، پروتکل کارتاهنا، تجارت و حمل و نقل محصولات تراریخته، برچسب گذاری محصولات تراریخته و حقوق مصرف کننده، حقوق محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی، حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراعات در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک و چالش های فقهی، حقوقی و اخلاقی آن بحث و بررسی می شود.

رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، با اشاره به تعداد مقالات ارسال شده در دومین کنگره اخلاق زیستی، خاطرنشان کرد: تاکنون 120 مقاله داخلی و 26 مقاله از کشورهای امارات متحده عربی، کرواسی، نیجریه، قطر، کانادا، پاکستان، بنگلادش، غنا، عراق، لبنان، آفریقای جنوبی، هند، روسیه، اتیوپی، آرژانتین، استرالیا، اوکراین، رومانی و ایتالیا ارسال شد.



وی ادامه داد: در این کنگره دانشمندان و صاحب نظران در حوزه هایی چون اصول و مبانی نظری و فلسفی اخلاق زیستی، اخلاق زیستی در اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی و مباحث کاربردی اخلاق زیستی به بحث و بررسی می پردازند.