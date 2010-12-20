دریافت غیرحضوری ریزمکالمات تلفن همراه در قزوین

جلال پورشاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مشترکین جهت استفاده از این سرویس می توانند پس از ثبت نام در پورتال شرکت ارتباطات سیار یک بار به امور مشترکین تلفن همراه استان مراجعه کرده و رمز عبور محرمانه را دریافت کنند.

وی افزود: یکی از برنامه های شرکت مخابرات ارائه و توسعه خدمات الکترونیکی است که در این زمینه فعالیتهایی آغاز شده که پرداخت غیرحضوری قبوض تلفن از جمله این خدمات در راستای تحقق دولت الکترونیک و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان اجرا شده است.

وی تصریح کرد: امروزه روشهای پرداخت غیرحضوری و عدم مراجعه افراد برای امور روزانه سرلوحه امور همه سازمانها بویژه شرکت مخابرات قرار گرفته که ایجاد سامانه های پرداخت غیرحضوری علاوه بر صرفه جوئی در وقت، هزینه و انرژی و جلوگیری از سفرهای زائد درون شهری می تواند مزایای زیادی برای مردم و دولت به همراه داشته باشد.

پورشاکر یادآور شد: این شرکت در راستای تحقق خدمات رسانی به مردم تلاش می کند تا ضمن ایجاد سرویسهای پرداخت غیرحضوری از روشهای دیگر سازمان ها در این زمینه استفاده کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر همه مشترکان این شرکت می توانند به روشهای مختلفی نسبت به پرداخت قبوض خود به روش پرداخت اینترنتی، پرداخت از طریق دستگاه خود پرداز( ATM )بانک ها، تلفن بانک، دستگاه های POS فروشگاهی اقدام کنند.

پورشاکر گفت: در رابطه با قبوض تلفن باید از مراجعه مشترک به بانک و تحمیل کار اضافی به سیستم بانکی جلوگیری کنیم که این کار می تواند به حذف میلیونها سفر درون شهری، کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی در زمان، کاهش آلودگی، ترافیک و کاهش هزینه ها و انرژی نیز کمک موثری کند.