نامه نمایندگان مجلس به رئیس جمهور در انتقاد از نحوه برکناری متکی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تغییر وزیرخارجه با اعلام اینکه این موضوع در هیئت رئیسه مجلس به صورت گذرا مورد بررسی قرار گرفت گفت: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این خصوص تبادل نظر صورت گرفت و جمع بندی این بود برخوردی که با وزیرامورخارجه انجام شده درست نبود چرا که ایشان در حال ماموریت بود و در آنجا متوجه تغییر خود شده در حالی که در حال مذاکره بوده است.



حسین سبحانی نیا تاکید کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به این موضوع انتقاد دارد و به عنوان بحث مقدماتی موضوع در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت علاوه براین برخی نمایندگان پیشنهاد داده اند به صورت نامه ای ،انتقاد نمایندگان نسبت به نحوه تغییر وزیرامورخارجه به رئیس جمهور اعلام شود و این نامه در صحن علنی قرائت گردد.

گفتنی است هفته گذشته منوچهر متکی که در سفر سنگال به سر می برد طی حکمی از سوی رئیس جمهور برکنار و علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت خارجه منصوب شده بود.



