نوسان قیمتها در روز دوم هدفمندی/ خیز آرام قیمت میوه در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه تنها 33 ساعت از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می گذرد، اما قیمت برخی اقلام میوه در میادین میوه و تره بار و سطح شهر خیز آرامی را برداشته و اندکی افزایش قیمت نشان می دهد. البته دولت هرگونه افزایش قیمت را ممنوع اعلام کرده است و این افزایش قیمت، به نوعی غیرقانونی به شمار می رود.

در این میان، تولیدکنندگان به تفاهم نامه هایی که با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به امضا رسانده اند، پایبند هستند و هیچگونه افزایش قیمتی نداده اند؛ اما در مورد میوه به نظر می رسد این افزایش قیمت، ناشی از اجرای قانون نباشد و به دلیل بالا رفتن تقاضا به دلیل شب یلدا این اتفاق رخ داده است و بازار در روزهای آینده روند طبیعی خود را ادامه خواهد داد.

بر این اساس، اقلام پروتئینی همچون هفته های گذشته قیمت ثابتی داشته اند و حتی در برخی موارد از جمله مرغ تازه، با کاهش قیمت مواجه بوده اند. در این رابطه هر کیلوگرم مرغ تازه با قیمت 2700 تومان عرضه می شود، ضمن اینکه قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ نیز نسبت به هفته گذشته و حتی روز گذشته، تغییری نداشته است.

همچنین قیمت گوشت قرمز نیز در مقایسه با هفته گذشته بدون تغییر و با اندکی کاهش مواجه بوده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخ کرده 8 هزار تومان، مخلوط گوساله 9950 تومان، سردست گوساله 3880 تومان، ران گوسفندی 15980 تومان، ران گوساله 11550 تومان، سردست گوسفند 12165 تومان، خورشتی گوسفندی ممتاز 18700 تومان در بازار به چشم می خورد.

بازار صیفی و سبزی جات نیز آرام و بدون تغییر نسبت به روز گذشته بوده است، بنابراین همین آرامش در بازار صیفی جات و سایر اقلام نشانگر این است که افزایش قیمت اندک میوه ناشی از بالا رفتن تقاضا به دلیل شب یلدا است و ارتباطی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ندارد.

بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم گوجه 970 تومان، خیار 690 تومان، هویج 320 تومان، لوبیا سبز 680 تومان، چغندر 250 تومان، شلغم 250 تومان، کاهو 350 تومان، بادمجان 720 تومان، کدو 490 تومان، سیب زمینی 480 تومان در میادین میوه و تره بار است.

اما بازار میوه اندکی نوسان داشته است به نحوی که هر کیلوگرم پرتقال تامسون 1400 تومان، سیب قرمز 1800 تومان، سیب زرد 920 تومان، انار 1320 تومان، لیموشیرین 650 تومان، نارنگی 650 تومان، کیوی 650 تومان و پرتقال شمال 750 تومان عرضه می شد که در این میان قیمت انار، سیب زرد و سیب قرمز با افزایش مواجه بوده است؛ ضمن اینکه موز نیز به دلیل کمبود واردات و سخت گیری های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای ماده 16 قانون بهره وری کشاورزی، امروز با قیمت بسیار بالا و کمبود عرضه به خصوص در میادین میوه و تره بار مواجه بود.

قیمت هر بسته 5 کیلوگرمی قند بدون تغییر نسبت به روز گذشته 6750 تومان، یک کیلوگرم شکر 1080 تومان و هر قوطی 5 کیلویی روغن نباتی نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته 10200 تومان عرضه می شود. قیمت هر قوطی رب 1700 تومان در بازار عرضه می شود.

از سوی دیگر، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی 2250 تومان، برنج طارم درجه یک 2500 تومان، برنج دودی 1900 تومان و برنج هندی 1650 تومان در بازار به چشم می خورد.

به هرحال، آنالیز قیمتها نشان می دهد که افزایش قیمت میوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیست؛ چراکه سایر اقلام همچنان ثبات قیمت را تجربه می کنند، بلکه این افزایش اندک به دلیل شب یلدا و افزایش تقاضا برای برخی اقلام است.