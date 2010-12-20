پیروزی رئال مادرید در دیداری پربرخورد/ توقف اوساسونا با حضور نکونام و شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در هفته شانزدهم رقابت‌های لالیگا با تک گل آنخل دی ماریا در دقیقه 77 موفق شد سویا را در سانتیاگو برنابئو شکست دهد. کاروالیو از رئال در دقیقه 64 و دابو از سویا در دقیقه 90 این دیدار از زمین اخراج شدند.

اوساسونا هم در حالی که در پامپلونا میزبان رئال زاراگوزای قعرنشین بود با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان داد. جواد نکونام و مسعود شجاعی، بازیکنان ایرانی اوساسونا در این دیدار به طور کامل در زمین حضور داشتند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* آلمریا 2 - ختافه 3

* مالاگا صفر - آتلتیکومادرید 3

هفته شانزدهم رقابت‌های لالیگا امشب با برگزاری دیدار راسینگ سانتاندر - هرکولس به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 43 امتیاز

2- رئال مادرید 41 امتیاز

3- ویارئال 33 امتیاز

4- والنسیا 28 امتیاز

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14- اوساسونا 17 امتیاز

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18- مالاگا 13 امتیاز

19- اسپورتینگ گیخون 12 امتیاز

20- رئال زاراگوزا 10 امتیاز