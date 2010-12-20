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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۰

احداث مجهزترین مرکز تشخیص بیماریهای اسب جهان در گلستان

احداث مجهزترین مرکز تشخیص بیماریهای اسب جهان در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: یکی از مجهزترین مراکز تشخیص بیماریهای اسب جهان در آق قلای گلستان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد طبرسا صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: مرکز تشخیص بیماری های اسب دارای هزار و 300متر بنا و در زمینی به وسعت 11 هزار و 200متر واقع در ابتدای ورودی شهر آق قلا ساخته خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخشهای این مرکز شامل درمانگاه تخصصی اسب، سالنهای کالبدگشایی، رادیوگرافی، سونوگرافی، جراحی، ریکاوری، میکروبی، تشخیصی آزمایشگاهی، ژنتیک، آنالیزموادغذایی و بخش اداری و ... است.
 
مدیرکل دامپزشکی استان گلستان در ادامه بیان کرد: این مرکز در استان گلستان تمام شرایط استانداردهای بین المللی آزمایشگاهی را دارا خواهد بود و بعنوان یکی از مجهزترین مراکز تشخیصی بیماریهای اسب در منطقه و جهان است.
 
رئیس شبکه دامپزشکی آق قلا نیز کفت: تست مالئین اسبهای مستقر در میدان سوارکاری شهرستان آق قلا با برنامه ریزی انجام می شود.
 
پوری افزود: بیماری مشمشه یکی از  بیماریهای  خطرناک مشترک بین انسان و تک سمی ها است که با انجام تست مالئین توسط اکیپ دامپزشکی تشخیص داده می شود.
 
وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 115 راس اسب که در مرکز پرورش و نگهداری اسب شهرستان آق قلا نگهداری می شوند  تست مالئین شده اند.
کد مطلب 1213324

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