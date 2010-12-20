احداث مجهزترین مرکز تشخیص بیماریهای اسب جهان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد طبرسا صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: مرکز تشخیص بیماری های اسب دارای هزار و 300متر بنا و در زمینی به وسعت 11 هزار و 200متر واقع در ابتدای ورودی شهر آق قلا ساخته خواهد شد.

وی اظهار داشت: بخشهای این مرکز شامل درمانگاه تخصصی اسب، سالنهای کالبدگشایی، رادیوگرافی، سونوگرافی، جراحی، ریکاوری، میکروبی، تشخیصی آزمایشگاهی، ژنتیک، آنالیزموادغذایی و بخش اداری و ... است.

مدیرکل دامپزشکی استان گلستان در ادامه بیان کرد: این مرکز در استان گلستان تمام شرایط استانداردهای بین المللی آزمایشگاهی را دارا خواهد بود و بعنوان یکی از مجهزترین مراکز تشخیصی بیماریهای اسب در منطقه و جهان است.

رئیس شبکه دامپزشکی آق قلا نیز کفت: تست مالئین اسبهای مستقر در میدان سوارکاری شهرستان آق قلا با برنامه ریزی انجام می شود.

پوری افزود: بیماری مشمشه یکی از بیماریهای خطرناک مشترک بین انسان و تک سمی ها است که با انجام تست مالئین توسط اکیپ دامپزشکی تشخیص داده می شود.



وی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 115 راس اسب که در مرکز پرورش و نگهداری اسب شهرستان آق قلا نگهداری می شوند تست مالئین شده اند.