فلسفه سیاسی هابز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توماس هابز فیلسوف انگلیسی در اثر معروف خود "لویاتان" به بررسی فلسفه سیاسی خود پرداخته است.

او در کتاب لویاتان به تشریح دولت و قرارداد اجتماعی می‌پردازد. هابز معتقد است انسانها در وضعی طبیعی به سر می‌برند و برای رهایی از این وضع بر اساس قرارداد اجتماعی دولت را ایجاد می‌کنند تا برای آنها امنیت به ارمغان آورد. در این اثر خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی توسط هابز ترسیم شده است.

توماس هابز را می‌توان پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست. او از بنیان‌گذاران واقع‌گرایی سیاسی است. هابز در فلسفه سیاسی خود، درک از نظم سیاسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد.

سریهار در این اثر ابتدا به تبیین قدرت دولت و الزام بی قید و شرط از قدرت فائقه دولت از دیدگاه هابز می‌پردازد و سپس به مواردی که بر اساس آن قدرت دولت را می‌توان محدود کرد می‌پردازد.

به عبارت دیگر نویسنده درصدد است تا موارد اطاعت و حق دفاع از خود توسط شهروندان را بر اساس نظریه و فلسفه سیاسی هابز تبیین کند.

این کتاب با عنوان "دیدگاه هابز درباره مقاومت" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.