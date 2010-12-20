به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم افتتاح نمایشگاه سوگواره پوسترهای عاشورایی که عصر یکشنبه 28 آذر در تالار بهتون خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: اگر دنبال جاودانگی باشیم که آرزوی هر هنرمندی است، در همین حوزه و خدمتگزاری به مفاهیم ارزشمند عاشورایی است.

وی در مورد واقعه عاشورا توضیح داد: عاشورا در بیان اهل معرفت به عنوان یوم‌القدر تاریخ یاد شده است. بعد از عاشورا، مفاهیم معنای دیگری پیدا کردند و به تعبیر شریعتی بعد از عاشورا همه یا حسینی هستند یا یزیدی. در تاریخ به خصوص بعد از صفویه، فرنگ عاشورایی نقش زیادی داشته است.

مومنی شریف سپس به نقش هنرمندان اشاره کرد: هنرمندان هم مانند مردم در زنده نگه داشتن عاشورا، نقش زیادی داشته‌اند اما یکی از نکاتی که وجود دارد این است که چطور از زمان صفویه کارهای ماندگاری باقی مانده ولی الان کارهای با کیفیت، کمتر هستند. در حالی که در تاریخ تشیع بزرگان ما سعی کرده‌اند بهترین آثارشان را به عاشورا پیوند بزنند.

همچنین احمد آقاقلی زاده، دبیر این برنامه در مورد آثار راه یافته به نمایشگاه عنوان کرد: نمی‌دانم در دانشکده‌های ما چه می‌گذرد که بعد از چهار سال از برگزاری این نمایشگاه نه تنها کیفیت بلکه تعداد آثارهم تغییری نکرده است. معلوم نیست هنرجویان ما در تنهایی خودشان این آثار را خلق می‌کنند یا با کمک استادهایشان.

وی افزود: شاید تا به امروز تعداد آثاری که توانسته باشند با مردم ارتباط برقرار کنند، به تعداد انگشتان دست هم نرسیده باشند اما آثاری از دوره صفویه و قاجاریه باقی مانده است که دست به دست می‌گردد. آیا مدرنیستم باعث شده است جوانان ما متحول شوند و نتوانند با مردم ارتباط برقرار کنند؟ باید دعوتی از پیرغلامان برگزارکننده تکایا صورت بگیرد.

آقاقلی‌زاده در ادامه درباره حمایت از آثار ارائه شده در این نمایشگاه ابراز کرد: بعضی از این پوسترها کیفیت خوبی دارند ولی تا به حال کسی حاضر نشده است آنها را بخرد یا چاپ کند به جز شهرداری که سال گذشته حدود 10 تا 12 پوستر چاپ و امسال در سطح شهر نصب کرد.

دبیر سوگواره پوسترهای عاشورایی در مورد تعداد آثار این دوره گفت: تعداد کل آثار 1202 پوستر بود که در بخش اصلی 1122 اثر، در بخش موضوعی (حضرت زینب س) 241 اثر و در بخش کتیبه 79 پوستر انتخاب شد.

در بخش دیگری از این مراسم با حضور محسن مومنی شریف، مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، احمد آقاقلی زاده و علی وزیریان گرافیست به برگزیدگان بخش‌های مختلف جوایزی اهدا شد.

علی حیاتی، سعیده دین پناه و محمد سعید نقاشیان در بخش جنبی کتیبه نگاری با یک لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی مورد تقدیر قرار گرفتند. مریم حسین نژاد نیز با یک دیپلم افتخار و هفت سکه بهار آزادی به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش موضوعی (حضرت زینب س) علیرضا بیت الهی، فاطمه بهری‌نژاد، اشکان خدابنده و محبوبه علی‌یار تقدیر و جاوید علی‌وند با یک لوح تقدیر و سه سکه بهار آزادی و سید حسین جعفرنژاد با یک لوح تقدیر و پنج سکه بهار آزادی به عنوان نفرات سوم و دوم برگزیده شدند.

در بخش اصلی با موضوع حماسه عاشورا علیرضا جوادی، سید مجید برقاین، مریم آزاد، امین پرهیزکار و محبوبه علی‌یار تقدیر شدند. حسن سلطانزاده با یک دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی، رضا منجزی با یک دیپلم افتخار و پنج سکه بهار ازادی و علی آقا حسین‌پور با یک دیپلم افتخار و هفت سکه بهار آزادی به ترتیب به عنوان نفرات سوم تا اول انتخاب شدند.

پنجمین سوگواره پوسترهای عاشورایی از 28 آذر به مدت یک هفته در خانه هنرمندان واقع در خیابان طالقانی، خیابان موسوی در حال برگزاری است.