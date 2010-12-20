رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه علیرضا پویا و دکتر مجید ملکی تبار دیروز با حضور دکتر علی‌اصغر غلامرضایی معاون آموزش و پژوهش صدا و سیما و حسن تقدس‌نژاد معاون اداری و مالی صدا و سیما و سایر مدیران و پژوهشگران در مرکز تحقیقات صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم معاون آموزش و پژوهش سازمان صدا و سیما با قدردانی از تلاش‌ها و فعالیت‌های علیرضا پویا برای دکتر ملکی تبار هم آرزوی توفیق کرد و گفت: همه همکاران مرکز تحقیقات، دوستدار علم و دانش هستند و از مهمترین فعالیت‌ها در این مرکز همفکری و شوراهای علمی و تقویت آنها است.