به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی امروز یکشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس و در جمع خبرنگاران در واکنش به واقعه تروریستی چابهار و اقدامات کمیسیون امنیت ملی در این زمینه گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این موضوع را با حضور مسئولان انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور مورد بررسی قرار دارده است.

وی گفت: در این جلسه مسئولان گزارشی از عملکرد خود درباره این واقعه ارائه دادند که نشانگر آن بود که اقدامات پیشدستانه و پیشگیرانه موثری توسط مسئولان در مقابل تروریست ها انجام شده است. با این وجود بی تردید دشمنان ما برنامه وسیع تری برای انجام اقدامات تروریستی داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات پیشدستانه وهوشیارانه دستگاه های امنیتی موجب شد که تیم های مربوطه دستگیر شوند، ادامه داد: در این حادثه تعدادی از هموطنان شیعه و سنی ما کشته شدند و این نشان می دهد که دشمنان جمهوری اسلامی اساسا مردم ایران را اعم از شیعه و سنی را نشانه رفته اند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ابراز امیدواری کرد که با اعترافات دستگیرشدگان اقدامات جدی برای مقابله گسترده با تروریست ها انجام شود.

جلالی اظهار داشت: در بررسی های انجام شده ارتباط این گروهک های تروریستی با رژیم صهیونیستی کاملا قطعی است و در اعترافات ریگی هم همین موضوع تایید شده بود.

وی یادآور شد: از طرف دیگر برنامه ریزی هایی که سرویس اطلاعاتی موساد با همکاری آمریکا و انگلیس انجام دادند استفاده از تمام ظرفیت ها برای ایجاد نا امنی و اقدامات ایذایی انجام شده است و در این خصوص از همه گروه های ضد انقلاب استفاده می کنند.

جلالی همچنین تاکید کرد: دشمنان انقلاب اسلامی با ارتباط با همه گروه های مخالف انقلاب و نظام، گروهک های اپوزیسیون می خواهند اقداماتی را علیه جمهوری اسلامی انجام دهند به طوریکه از اقدامات حداقلی مانند شعار نویسی و ایجاد فضای شائبه و نا امنی نیز پرهیز نمی کنند.

نماینده شاهرود با بیان اینکه موضوع چگونگی برخورد کشورهای همسایه همچون پاکستان با گروهک های تروریستی نیز موضوع مهم و حائز اهمیتی است، گفت: برخی از این گروهک های تروریستی در پاکستان حضور دارند و آموزش های لازم را در آن کشور می بینند که باید دستگاه های مربوطه و دستگاه دیپلماسی کشور در این باره اقدامات جدی انجام دهد و صرفا دیپلماسی سفر جواب نمی دهد و بی تردید باید در پاکستان اتمام حجت شود که مراکز آموزشی تروریست ها را دولت پاکستان خود نابود کند.

وی گفت: اگر دولت پاکستان خود اقدام به نابود کردن مراکز آموزشی تروریست ها نکند جمهوری اسلامی حق دارد فضا را برای تروریست ها ناامن کند و از امنیت هموطنان خود دفاع کند.

جلالی تصریح کرد: دولت و مجلس نیز باید بودجه کافی برای مرزهای کشور تخصیص دهند که بتوان با این اعتبارات تجهیزات مدرن کنترلی در مرزها برقرار کرد و طبعا این گام های توسعه ای که در شرق کشور توسط دولت انجام می شود موجبات حسادت دشمنان را فراهم می کند.

وی با اشاره به پروژه راه آهن چابهار به مشهد آن را یک طرح توسعه ای بزرگ خواند و یادآور شد: این پروژه می تواند بندر چابهار را به مرکزی توسعه یافته مبدل کند و بی تردید این اقدامات تروریستی دشمنان برای جلوگیری و حسادت از توسعه منطقه بوده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر شیوه برکناری متکی از وزارت امور خارجه نیز گفت: آنچه در میان نمایندگان در این باره مطرح است همان سخنان رئیس مجلس است مبنی بر اینکه می شد با برخورد بهتر و کاملا اخلاقی در فضای بدون تنش که موجب وهن مسئولان نظام نیز نشود این اقدام را انجام داد.

جلالی گفت: با توجه به اینکه متکی در سفر خارجی و انجام مذاکرات با مقامات کشور سنگال بوده است این اقدام برای بسیاری از نمایندگان جای سئوال دارد.



