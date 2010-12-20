بازتاب جهانی اجرای هدفمندی یارانه ها؛ رسانه های غرب و شرق چه نوشتند

درحالی که فاز نخست اصلاح قیمتها با دستور ویژه "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران از شب گذشته اجرایی شد تا دوران جدیدی از فعالیت اقتصاد ایران آغاز شود، رسانه های خارجی واکنش های متفاوتی را نسبت به این تحول اقتصادی نشان دادند.

در این میان برخی از رسانه ها که همیشه سیاست خصمانه غرب را در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال می کنند و از هر موضوعی برای القای وجود ناآرامی و از بین بردن اتحاد میلیونی مردم استفاده می کنند، صرفا با اشاره به افزایش قیمت بنزین در ایران مدعی آماده باش نیروهای پلیس شهر تهران برای برخورد با مخالفتها شدند.

در همین رابطه آسوشیتد پرس در ادامه سیاست خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران و با نگاهی بدبینانه به طرح هدفمند کردن یارانه ها ادعا کرد که نیروهای پلیس در تقاطع های شهر تهران مستقر شده اند و این استقرار مربوط به نگرانی آنها در مورد احتمال ناآرامی درپی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها است.

آسوشیتد پرس در عین حال اذعان می کند تاکنون هیچ توضیح رسمی یا گزارشی در مورد ناآرامی ها بر اثر این رویداد موجود نیست که این مسئله نشان از سیاست دوگانه و متناقض غرب در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

سی ان ان افزایش قیمت نفت و بنزین در ایران را با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تیتر کرد که با هدف ایجاد دوران جدیدی از فعالیت اقتصاد ایران برنامه ریزی شده است.

بی بی سی و رویترز نیز در تداوم جوسازی های خود علیه قانون هدفمند کردن یارانه ها مدعی شدند این طرح با ناآرامی و اعتصاب در ایران همراه است.

در همین حال خبرگزاری فرانسه با بی اعتنایی به طرح دولت ایران برای بهبود اوضاع اقتصادی تنها به افزایش قیمت سوخت در نتیجه اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها پرداخت. خبرگزاری فرانسه نوشت در پی اجرایی شدن این طرح که جمهوری اسلامی ایران به عنوان بخشی از بازبینی طولانی مدت خود در زمینه اقتصاد کشور در نظر گرفته است، قیمت بنزین در این کشور چهار برابر می شود.

دیلی تایمز نیز افزایش قیمت بنزین را تیتر کرد و ادعا کرد که قیمت بنزین ایران 700 درصد افزایش یافت.

خبرگزاری شینهوا نیز از آغاز اصلاحات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هدف کاهش یارانه دولتی بر کالای مصرفی خبر داد.

شینهوا در این گزارش نوشت که "محمود احمدی نژاد" شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی از آغاز اجرای مهمترین بخش از قانون هدفمند کردن یارانه ها از یکشنبه 28 آذرماه خبر داد. این خبرگزاری چینی به نقل از احمدی‌نژاد نوشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از مدت ها پیش شروع شده و ما اکنون آزادسازی قیمت ها نداریم بلکه تعدیل و اصلاح قیمت ها از ابتدای روز 28 آذرماه اجرایی می شود.

"میامی هرالد" نیز در گزارشی ادعا کرد که اعلام طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث ناآرامی ها در ایران شده که این موضوع می تواند خبر خوبی برای غرب باشد.

فاکس نیوز به گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد با شبکه اول رسانه ملی پرداخت و از آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از امروز یکشنبه 28 آذرماه خبر داد و از این طرح به عنوان بخشی از تلاشهای دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی یاد کرد.

روزنامه انگلیسی "فایننشال تایمز" نیز در ادامه جوسازی خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سرمایه گذاران بورس تهران اعتراض کرده و سرو صدا بر پا می کنند.

در این میان رسانه های چاپ سرزمین اشغالی از جمله یدیعوت آحارونوت و هآرتض ادعا کردند که گروهی از افسران پلیس در تقاطع های اصلی شهر تهران حضور دارند و تصور می کنند که قانون هدفمند کردن یارانه ها با واکنش مردم مواجه شود و شهر پایتخت شاهد ناآرامی ها خواهد شد.

روزنامه های عبری مدعی شدند که رئیس جمهوری ایران نمی تواند به طور موفقیت آمیز طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند. این ادعاها در حالی مطرح می شود که همیشه شاهد انتشار چنین گزارشهای دروغین از سوی رسانه های صهیونیستی و تلاش آنها برای از بین بردن اتحاد میلیونی ملت ایران بودیم.

البته نکته جالب این است شبکه تلویزیونی "العربیه" که همواره اخبار ایران را دنبال می کند و تبلیغات گسترده ای را بر ضد کشورمان مطرح می کند، این بار گزینه سکوت را در قبال این تحول اقتصادی انتخاب کرد.