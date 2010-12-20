شرایط سخت ترکمنستان در طرح "تاپی"/ عشق آباد رقابت گازی با ایران را برد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکونومیک تایمز در مطلب خود می نویسد: بعد از دو دهه تعلل پاکستان و هند برای خرید گاز ایران از طریق احداث خط لوله صلح، نهایتا ترکمنستان با حمایت مالی بانک توسعه آسیا و حمایت سیاسی آمریکا در شهریور امسال توانست با کنار زدن ایران، قرارداد اولیه احداث خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان- هند را به امضای سران هر چهار کشور در این پروژه برساند.

سران چهار کشور بار دیگر در ۱۰ و ۱۱ دسامبر (۱۹ و ۲۰ آذر) برای پیشبرد این پروژه دوباره در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان حضور یافتند. و "آصف‌علی زرداری" و "حامد کرزای" روسای جمهور پاکستان و افغانستان، به همراه "مورلی دئورا" وزیر نفت هند به نیابت از نخست وزیر این کشور در اجلاس ترکمنستان حضور داشت در پایان این نشست دو توافقنامه امضا شد: "توافقنامه میان ‌دولتی" و "توافقنامه ترانزیت گاز به وسیله خط لوله" که راه را برای اجرایی شدن خط لوله گازی ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند موسوم به "تاپی" هموارتر خواهد ساخت.



اکونومیک تایمز در ادامه می نویسد : ظرفیت انتقال گاز خط لوله یک ‌هزار و ۶۸۰ کیلومتری تاپی ۳۰ میلیارد متر مکعب در سال است که از میدان گازی دولت ‌آباد ترکمنستان آغاز می ‌شود و موازی با بزرگراه هرات از افغانستان به قندهار می ‌رسد و پس از آن در پاکستان از شهر کویته به مولتان هند امتداد می ‌یابد.











ترکمنستان که می ‌خواهد برای قیمت گاز صادراتی ‌اش از طریق خط لوله تاپی با هر یک از کشورهای عضو این پروژه جداگانه مذاکره کند و قیمتهای متفاوتی برای هر یک در نظر گرفته است، اعلام داشته که هیچ تعهدی بعد از واگذاری گاز در مرزهای خود، اعم از مشارکت در احداث خط لوله، یا تعهد در قبال امنیت آن بر عهده نخواهد گرفت.



این روزنامه در ادامه مدعی می شود : ایران به ‌رغم این که دومین دارنده ذخایر گازی جهان بعد از روسیه است، به خاطر رکود در پروژه‌های تولید گاز عملا قادر به تامین نیازهای داخلی خود نیز نیست و در حال حاضر جزء کشورهای واردکننده گاز محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، ایران اکنون دارای تراز گاز منفی است.



دولت ترکمنستان به رهبری قربانقلی بردی محمداف با تمرکز بر پروژه‌های انرژی خود توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی از چین تا اروپا و از روسیه تا ایران برای خود کسب کند.



هم‌ اکنون ظرفیت تولید گاز این کشور تا ۷۵ میلیارد متر مکعب در سال است که ۳۰ میلیارد آن برای صادرات است و بر اساس برنامه توسعه صنایع نفت و گاز ترکمنستان، قرار است میزان استخراج سالانه گاز طبیعی این کشور تا سال ۲۰۱۵ به صد میلیارد و تا ۲۰۳۰ تا ۲۵۰ میلیارد متر مکعب افزایش یابد.



طبق آمار دولت این کشور، طی ده ماه اول سال جاری، تولید گاز طبیعی در ترکمنستان بیش از ۱۰۷ درصد و صادرات آن بیش از ۱۱۰ درصد رشد داشته است.



اخیراً اعلام شد که ذخایر پیش ‌بینی ‌شده گاز طبیعی این کشور تنها در یک میدان گازی "یولاتان جنوبی- عثمان" در شرق ترکمنستان تا ۲۱ تریلیون متر مکعب است.