آغاز رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی/ جزئیات شاخصهای رتبه بندی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: پرسشنامه های طرح رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی در اجلاس روسای دانشگاهها در اختیار آنها قرار می گیرد و از آن پس دانشگاهها 6 ماه فرصت دارند که برای فرآیند ارزیابی خود را آماده کنند.

وی اضافه کرد: دانشگاهها در این فرصت می توانند براساس شاخصهای ارزیابی به آمادگی کامل برای ارزشیابی و رتبه بندی دست یابند.

محققی اظهار داشت: پس از پایان این فرصت گروه های بازدید کننده طرح، از دانشگاههای علوم پزشکی بازدید می کنند و نتایج را برای سال تحصیلی آینده آماده می کنند.

معاون وزیر بهداشت درباره اعلام نتایج ارزشیابی و رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت عام گفت: نتایج به شکلی اعلام می شود که قابل دسترسی برای همه افراد باشد و بتوانند از نتایج این رتبه بندی در انتخاب های دانشگاهی بهره بگیرند.

به گزارش مهر، پیش از این شاخصهای رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی شامل تعداد اعضای هیئت علمی، انطباق و تحلیل عملکرد دانشگاه، مدیریت شورای دانشگاه، مدیریت بودجه آموزش، جذب هیئت علمی، ثبات مدیریت و گردش نخبگان، پیشرفت و افت تحصیلی، استفاده از فناوری اطلاعات و میزان موفقیت دانشجویان در مقاطع تحصیلی بالاتر در این رتبه بندی اعلام شده بود.

عملکرد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، عملکرد آموزش مداوم دانشگاهها، جشنواره های آموزشی، فعالیتهای ویژه هر دانشگاه، آموزش پزشکی پاسخگو و اخلاق حرفه ای از دیگر شاخص های رتبه بندی است.