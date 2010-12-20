توجه به فعالیتهای فرهنگی در اولویت برنامه های شهرداری سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مهدی حسام شریعتی شامگاه یکشنبه و در جریان دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان اظهار داشت: شهرداری سنندج در دوره جدید کاری خود توجه به فعالیت های فرهنگی را به عنوان یکی از برنامه های مهم و در اولویت در دستور کار قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: توجه به فعالیت های فرهنگی و تلاش برای تامین زیرساخت های لازم برای این گونه برنامه ها یکی از وظایف شهرداری سنندج است و با توجه به نیاز مردم به این مهم تلاش می شود که اقدامات مناسبی با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های دولتی در سنندج انجام شود.

شهردار سنندج خواستار همکاری و مشارکت بیشتر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی استان کردستان به ویژه شهر سنندج شد و خاطرنشان کرد: تعامل و همکاری دستگاه های متولی بخش فرهنگ در نهایت می تواند نه تنها اعتلای فرهنگ کردستان را به دنبال داشته باشد، بلکه زمینه ای برای کاهش معضلات اجتماعی در سطح استان را فراهم کند.

حسام شریعتی با اشاره به ارتباط شهرداری سنندج با اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان بیان داشت: بر اساس قانون شهرداری های باید نیم درصد از درآمدهای خود را کتابخانه های عمومی واگذار کند و ما نیز تلاش خواهیم کرد که این قانون به بهترین شکل ممکن در سنندج اجرایی شود.

وی گفت: شهرداری سنندج محدودیتی برای حمایت از کتابخانه های عمومی و سایر فعالیت های فرهنگی نخواهد داشت و امیدواریم که با حمایت هر چه بهتر اعضای شورای اسلامی شهر سنندج بتوانیم در این حوزه اقدامات و برنامه های متناسب با نیاز مردم را اجرایی کنیم.

در ادامه این دیدار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز خواستار حمایت هر چه بیشتر شهرداری ها از فعالیتهای فرهنگی در استان شد.