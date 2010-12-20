ویکی لیکس تاکنون به نفع آمریکا نبوده است/ احتمال سوء استفاده واشنگتن

نشست بررسی اسناد ویکی لیکس که سر و صدای زیادی در جهان به وجود آورده است با حضور کارشناسان مسائل آمریکا و علوم استراتژیک در خبرگزاری مهر برگزار شد.

کیهان برزگر معاون امور بین الملل مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و کارشناس مسائل بین الملل، فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران، سید محمد مرندی استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران، سید حامد موسوی تحلیلگر مسائل سیاسی و محمد حسن قدیری ابیانه سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در مکزیک و کارشناس عالی علوم استراتژیک از جمله این کارشناسان بودند.

ویکی لیکس موقعیت آمریکا را متزلزل کرد و به ضرر این کشور تمام شد

سید محمد مرندی استاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که "ماهیت اقدامات ویک لیکس را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این افشاگری یا نمایش و بازی سیاسی آمریکا برای اهداف خاص؟" گفت: اسناد ویکی لیکس مهم هستند و افشای آنها به ضرر آمریکا تمام شده است ولی طبیعتا ایالات متحده در مهار این مسئله و هدایت افکار عمومی توانایی بالایی دارد اما آینده این خطر وجود دارد که آمریکایی ها از همین مسیر برای افشای اسنادی که خواهان افشای آن هستند، استفاده کنند.

رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران افزود: این احتمال وجود دارد که آمریکا در آینده با استفاده از تبلیغات رسانه ای این کار را به نفع خود ادامه بدهد ولی تا اینجا به نفع ایالات متحده نبوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که "انتشار اسناد از سوی ویکی لیکس تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و در صورت اینکه این امر یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی آمریکا باشد هدف آن چیست؟" اظهار داشت: اگرچه ایالات متحده دارای ابزار قدرت برای فشار بر "جولیان آسانگ" موسس سایت ویکی لیکس است اما فکر نمی کنم که تاکنون خود آمریکا خواهان افشای این اسناد بوده است. البته افشای اسناد نشان می دهد افرادی که با آمریکا در خفا صحبت می کنند، امنیت ندارند چون افرادی خارج از دولت آمریکا یعنی ویکی لیکس می توانند اسامی این افراد را به دولت های مختلف از جمله روسیه، چین و ایران بفروشند که حادثه بسیار مهمی است.

مرندی در پاسخ به این پرسش که "چه کسانی می توانند پشت افشای این گونه اسناد باشند؟" گفت: تا این مرحله افراد منتقد نسبت به جنایت های آمریکا در سراسر جهان این افشاگری را انجام دادند اما این مسئله دلیلی نمی شود که آمریکایی ها در آینده از این مسئله سوءاستفاده نکنند.

رئیس موسسه مطالعات اروپا و آمریکایی شمالی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که "نقش محافل قدرت در آمریکا همانند لابی اسرائیل و یا شرکت های چند ملیتی و گروههای اقتصادی قدرتمند در انتشار اسناد ویکی لیکس چیست؟" اظهار داشت که این افشاگری به ضرر آمریکا بوده است و لابی اسرائیل از این مسئله بهره نمی برد.

وی در پاسخ به این پرسش که "سابقه انتشار این گونه اسناد در غرب چگونه است؟ آیا قبلا سابقه داشته یا موضوع جدیدی است؟" گفت که اسناد لانه جاسوسی مهمترین موردی است که می توان به آن اشاره کرد. ویکی لیکس مرتکب جرمی نشده است، اما آمریکا علیه "جولیان آسانگ" فشار وارد می کند. بر اساس قانون آمریکا فردی که این اسناد را در اختیار ویکی لیکس قرار داده، مرتکب جرم شده است.