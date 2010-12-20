1800 دانش آموز استثنایی در استان قزوین تحصیل می کند

حسین پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به هزار و 800 دانش آموز با احتساب دانش آموزان تلفیقی و دانش آموز مبتلا به اختلالات یادگیری در مقاطع مختلف تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان قرار دارند.

وی افزود: دانش آموزان تلفیقی به گروهی از دانش آموزان اطلاق می شود که به دلایلی در مدارس عادی تحصیل می کنند ولی از خدمات ویژه و در کنار برخورداری از نیروی انسانی آموزش و پرورش از نیروهای ما نیز به صورت کمکی برخوردار هستند.

پرتوی با بیان اینکه تعداد این دانش آموزان حدود 200 نفر است، اظهار داشت: هم اکنون 25 مرکز آموزشی در سطح استان فعالیت می کند و دانش آموزانی را که به نوعی دچار اختلالات رفتاری هستند تحت پوشش قرار می دهند و از طرفی کلاس های ضمیمه ای نیز در بعضی از مدارس عادی تشکیل شده است که دانش آموزانی را که در مدارس استثنایی تحصیل نمی کنند تحت پوشش قرار داده اند.

وی در خصوص دانش آموزان تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی گفت: گروه آسیب دیده ذهنی، ناشنوایان، نیمه شنوایان، نابینایان و نیمه نابینایان بیشترین فراوانی دآنش آموزان تحت پوشش را در مرکز آموزش و پرورش استثنایی شامل می شود.

پرتوی با اعلام اینکه براساس آمار جهانی 10 تا 12 درصد از جوامع با معلولیت هایی مواجه هستند، خاطرنشان کرد: دو درصد معلولان باید تحت پوشش خدمات آموزشی قرار بگیرد که متاسفانه آمارها نشان می دهد که این امر محقق نشده به طوری که کمتر از یک درصد از جامعه برای آموزش تحت پوشش قرار می گیرند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از جمعیت حدود 15 میلیونی دانش آموزان کشور تنها 100 هزار دانش آموز تحت پوشش آموزش و پرورش استثانی قرار دارد.

پرتوی عدم همکاری اولیا را به عنوان یکی از اصلی ترین موانع پوشش آموزشی کامل افراد استثنایی دانست و گفت: متاسفانه حتی خانواده هایی شناسایی شده اند که بین شش تا هفت سال فرزند معلول و کم توان خود را از خانه بیرون نیاورده بودند و اجازه نداده بودند تا این فرزندان تحت آموزش لازم قرار گیرند و با مشکلات عدیده ای مواجه بودند.

وی در پایان برضرورت همکاری بیش از پیش والدین و نیزمدارس عادی برای آموزش افراد معلول تاکید کرد.