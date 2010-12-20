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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

150 کانون فرهنگی در مساجد گلستان فعال است

150 کانون فرهنگی در مساجد گلستان فعال است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: 150 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح استان فعال است.

غلامرضا منظتری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هریک از این کانونها دارای کتابخانه مستقل هستند و در این زمینه خدمات می دهند.

و یاظهار داشت: در سفر سوم هیئت دولت به استان مقرر شد، تعداد کانونها و کتابخانه های مساجد در برنامه پنحم توسعه در سطح استان به سه برابر افزایش یابد.
 
منتظری خاطرنشان کرد: کتابخانه های اشتراکی در استان حدود یکسال است که فعالیت خود را آغاز کرده است و ایجاد فضا بعهده ادارات است و تهیه کتاب از سوی این اداره کل صورت می گیرد.
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تعداد کتابخانه های مشارکتی در سطح استان را 25 کتابخانه اعلام کرد و گفت: این تعداد جدای از کتابخانه های عمومی، مدارس و دانشگاهی است.
 
وی اظهار داشت: تعداد کتابخانه های اشتراکی در سطح استان تا پایان سالجاری به 30 بااب افزایش می یابد.
کد مطلب 1213340

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