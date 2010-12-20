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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۴

ملاباشی خبر داد:

سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود

سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل سازمان امور دانشجویان به دنبال تصویب در برنامه پنجم توسعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی در نشست معاونان دانشجویی و فرهنگی مناطق یک و چهار دانشگاههای کشور گفت: با هدف یکپارچه سازی فعالیتهای رفاهی دانشجویان سازمان امور دانشجویان تشکیل می شود.

وی افزود: تشکیل سازمان امور دانشجویان در برنامه پنجم توسعه کشور تصویب شده است که در صورت ابلاغ به وزارت علوم عملیاتی خواهد شد.

به گزارش مهر، در ادامه این نشست معاونان دانشجویی دانشگاهها در خصوص محورهای برنامه های فرهنگی دانشگاهها، خدمات رفاهی و سایر امور حوزه دانشجویی دانشگاهها با یکدیگر تبادل نظر کردند.

نشست آینده معاونان دانشجویی و فرهنگی مناطق 2 و 4 دانشگاهها چهارم دی ماه برگزار می شود.

کد مطلب 1213341

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