پیروزی پرگل بایرن مقابل اشتوتگارت/ بایرلورکوزن متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن یکشنبه شب در ادامه دیدارهای هفته هفدهم بوندسلیگا با نتیجه پرگل 5 بر 3 در زمین اشتوتگارت پایین جدولی به پیروزی رسید. برای اشتوتگارت در این دیدار، مارتین هارنیک در دقایق 50 و 65 و کریستین گنتنر در دقیقه 70 گل زدند و گلهای بایرن را ماریو گومژ در دقایق (31، 52 و 54)، توماس مولر (37) و فرانک ریبری (44) به ثمر رساندند.
دیشب همچنین تیم بایرلورکوزن با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود مقابل فرایبورگ پایان داد. آرتورو ویدال در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی و پاتریک هلمس در دقیقه 75 گلهای لورکوزن را به ثمر رساندند و برای فرایبورگ، یان روزنتال و استفان ریزینگر در دقایق 24 و 65 گلزنی کردند.
- جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان در پایان نیم فصل اول این رقابتها به شرح زیر است:
1- بروسیا دورتموند 43 امتیاز
2- ماینتس 33 امتیاز - تفاضل گل 11+
3- بایرلورکوزن 33 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- هانوفر 31 امتیاز
5- بایرن مونیخ 29 امتیاز
16- کلن 15 امتیاز
17- اشتوتگارت 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز
