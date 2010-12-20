۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۵

هفته هفدهم بوندس لیگا/

پیروزی پرگل بایرن مقابل اشتوتگارت/ بایرلورکوزن متوقف شد

تیم فوتبال بایرن مونیخ با پیروزی پرگل در زمین اشتوتگارت به سکوی پنجم جدول رده‌بندی رقابت‌های بوندس‌لیگا صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن یکشنبه شب در ادامه دیدارهای هفته هفدهم بوندس‌لیگا با نتیجه پرگل 5 بر 3 در زمین اشتوتگارت پایین جدولی به پیروزی رسید. برای اشتوتگارت در این دیدار، مارتین هارنیک در دقایق 50 و 65 و کریستین گنتنر در دقیقه 70 گل زدند و گل‌های بایرن را ماریو گومژ در دقایق (31، 52 و 54)، توماس مولر (37) و فرانک ریبری (44) به ثمر رساندند.

دیشب همچنین تیم بایرلورکوزن با نتیجه تساوی 2 بر 2 به کار خود مقابل فرایبورگ پایان داد. آرتورو ویدال در دقیقه 16 از روی نقطه پنالتی و پاتریک هلمس در دقیقه 75 گل‌های لورکوزن را به ثمر رساندند و برای فرایبورگ، یان روزنتال و استفان ریزینگر در دقایق 24 و 65 گلزنی کردند.

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان در پایان نیم فصل اول این رقابت‌ها به شرح زیر است:
1- بروسیا دورتموند 43 امتیاز
2- ماینتس 33 امتیاز - تفاضل گل 11+
3- بایرلورکوزن 33 امتیاز - تفاضل گل 10+
4- هانوفر 31 امتیاز
5- بایرن مونیخ 29 امتیاز
------------------------------------------------
16- کلن 15 امتیاز
17- اشتوتگارت 12 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 10 امتیاز

