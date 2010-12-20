تصویربرداری مجموعه "ساعت فراموشی" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "ساعت فراموشی" اواخر مهرماه امسال در استان اصفهان کلید خورد و تاکنون 70 درصد از تصویربرداری آن انجام شده است.
اداره کل راه و ترابری اصفهان، باغ گلها، کلانتری 28 و ... از جمله لوکیشنهای سریال هستند. گروه تولید برای ادامه کار به تازگی به تهران آمدهاند.
در این مجموعه سعید نیکپور، رضا بابک، فریبا متخصص، محمود رضا قدیریان، مینا نوروزی، آتش تقیپور، عباس شجاع، رسول هنرمند، محمدرضا نیکسرشت، فرشید صمدیپور، مهدی چایانی، سوگل طهماسبی، سعید یاردوستی، فاطمه شکری، عبدالرسول زارع، بهزاد محسنی، شکوفه امینپور، کیمیا موسوی، سهیل مینایی، فرشاد فهیمی، مجید لیاقت، حمید غلامی، سارا اطهری، امید بغدادی، الهام رضایی، سوگل نصرتی و ... به ایفای نقش میپردازند.
این سریال موضوع پلیسی و معمایی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: امیرعلی، قاضی و بازپرس دادسرای جنایی اصفهان درگیر پروندهای مرموز و خطرناک میشود و زندگیاش را دستخوش تغییراتی میکند.
مجموعه "ساعت فراموشی" به سفارش سیمای مرکز اصفهان تولید میشود و قرار است از یکی از شبکههای سراسری پخش شود.
عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده: مهدی رجبی، مدیر تصویربرداری: علی جعفری، مدیر تولید: محسن دانشور، طراح صحنه و لباس: علی شایانفر، طراح گریم: امیر اسکندری، صدابردار: احسان نوبخت، دستیار یک کارگردان و برنامهریز: محمد عفراوی، تدوینگر: امین رنجبر، آهنگساز: مهدی زارع، نورپرداز: ایرج قاسمی، عکاس: امین رنجبر، مدیر صحنه: سارا گرزین و منشی صحنه: بهناز جراحی.
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