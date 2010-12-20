مجوز 11 موسسه جدید قرآنی در کردستان صادر شد

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: هیئت متخصص اعزامی از مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیت ‌های قرآنی کشور در سفر استانی خود به کردستان و انجام مصاحبه با متقاضیان موسسات قرآنی با صدور مجوز برای 11 موسسه جدید در استان موافقت کردند .

وی ادامه داد: این هیئت متخصص با 34 متقاضی تاسیس موسسه قرآنی در استان مصاحبه تخصصی انجام داد که تمامی آن‌ها واجد شرایط دریافت مجوز احراز شدند که انتظار می رود با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر چه سریعتر مجوز سایر موسسات نیز صادر شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به نوع فعالیت موسسات تایید شده ، عنوان کرد: از این 11 موسسه که موفق به کسب مجوز شدند، 5 موسسه چند منظوره و 6 موسسه به صورت تک‌ منظوره در راستای ترویج و افزایش برنامه های قرآنی و دینی فعالیت می کنند .

میمنت آبادی، با اشاره به گسترش برنامه های قرآنی از لحاظ کمی و کیفی در کشور و استان کردستان بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی کشور بعد از انقلاب اسلامی نخستین دستگاه فرهنگی بود که به صورت جدی فعالیت های قرآنی را در سراسر کشور شروع کرد .

وی یادآور شد: موسسات بصیرت امام رضا(ع) از قروه، الرحمن، شفق، معراج، صبا، یاسین، نورالهدی و زلفی از سنندج، طه از دهگلان، جواد الائمه از بیجار و مبین از مریوان جزء موسساتی هستند که مجوز فعالیت خود را از مرکز توسعه و توریج فعالیت های قرانی کشور دریافت کردند .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان گفت: گسترش فعالیت های قرآنی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویج به ویژه نهضت قرآن آموزی در بین اقشار مختلف مردم در سطح شهرستان ها از جمله مهمترین اهداف تاسیس مراکز قرآنی به شمار می رود.