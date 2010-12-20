آغاز هدفمندی یارانه ها در روزنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اعلام دیرهنگام آغاز هدفمندی یارانه ها در ساعات پایانی شب که صفحات اغلب روزنامه ها بسته شده و تعدادی از آنها زیر چاپ بود، با این حال با توجه به اینکه دولتمردانی چون رحیمی با سخنان و اخبار خود حال و هوای روز گذشته را یارانه ای کرده بودند؛ همه روزنامه ها با احتمال این که از امروز اجرای هدفمندی یارانه ها آغاز خواهد شد به مباحث مربوط به آن پرداخته و یا برای پوشش سخنان رئیس جمهور صفحه نخست خود را به چاپ دوم رسانده اند.

روز گذشته ابتدا محمد رضا رحیمی در جلسه ای که چندان ارتباطی با بحث هدفمندی یارانه ها نداشت سخن را به میان کشید و معارفه علی اکبر صالحی به عنوان وزیر امورخارجه را به هدفمندی یارانه ها گره زد. پس از وی نیز اغلب مسئولین اقتصادی دولت در مقابل تریبون قرار گرفته و خبر از آغاز قریب الوقوع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و آمادگی صد در صدی دست اندرکاران برای مهار اثرات آن در بازار دادند.

با این اوصاف به نظر می رسد که به دلیل اتخاذ سیاست مناسب خبری از سوی دولت در عدم اعلام زودهنگام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، هنوز بازار اجرای این طرح را باور نداشته و حساسیت های کاذب اقتصادی ایجاد نشده است.

اما در این فضا روزنامه ها نیز به مقتضای فضای اقتصادی و سیاسی کشور و در روز تاریخی اقتصاد ایران به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند.

روزنامه قدس با تیتر"بازار در آرامش است" به بازار میوه درشب یلدا وطعم آن با هدفمندی یارانه ها اشاره داشته و آورده است که بازار هندوانه، نارنگی، خیار، میوه و شیرینی برخلاف سالهای گذشته به فاصله دور روز مانده به شب یلدا در آرامش بسر می برد.

روزنامه همشهری نیز تیتر نخست خود را به آغاز اصلاح قیمت ها با اعلام رسمی رئیس جمهور اختصاص داده واز 50 لیتر بنزین 100 تومانی به نقل از رویانیان خبر داده است.

روزنامه دنیای اقتصاد که گویی چاپ خود را تا نیمه شب نگاه داشته بوده تا سخنان رئیس جمهور را ازدست ندهد،تیتر ومطلب نخست خود را به آغاز اطلاح قیمت حامل های انرژی و بخشی از سخنان رئیس جمهور در این خصوص اختصاص داده و در صفحات و مطالب مختلف به بحث هدفمندی یارانه ها پرداخته و جزئیاتی از هفت بسته تحول اقتصادی را اعلام کرده است.

ارگان رسمی دولت یعنی روزنامه ایران نیز تیتر نخست خود را به سخنان رئیس جمهور درباره هدفمندی یارانه ها اختصاص داده و بر مردمی بودن این طرح تاکید کرده است.

روزنامه جوان دیگر روزنامه ای است که امروز در چاپ دوم از آغاز هدفمندی یارانه ها خبر داده و با درج اطلاعیه های یک و دو ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت سه نرخی بنزین را اعلام کرده است.

روزنامه فرهیختگان نیز در چاپ دوم از آغاز جراحی بزرگ اقتصادی کشور از امروز خبر داده و بخش هایی از سخنان رئیس جمهور را که در برنامه زنده تلویزیونی اعلام شد در شماره امروز خود درج کرده است.

روزنامه جام جم نیز طی مطلبی ضمن اعلام آغاز هدفمندی یارانه ها قیمت جدید بنزین ، گاز و گازوئیل را اعلام کرده و بخش هایی از سخنان رئیس جمهور درباره هماهنگی کامل دستگاه ها برای اجرای کامل و مناسب قانون هدفمندی یارانه ها و آماده باش در دستگاه های متولی را درج کرده است.

روزنامه کیهان دیگر نشریه ای است که تیتر نخست خود را به آغاز هدفمندی یارانه ها اختصاص داده اما در مطلب خود اشاره ای به سخنان شب گذشته رئیس جمهور نداشته است. چنین به نظر می رسد که این روزنامه چاپ خود را به بعد از گفتگوی زنده احمدی نژاد با رسانه ملی موکول نکرده ولی با این وجود احتمال اجرای هدفمندی سازی یارانه ها را از امروز قوی می دانسته که قبل از اعلام رسمی رئیس جمهور تیتر یک خود را به آن اختصاص داده است.

روزنامه های دیگر امروز نیز کم و بیش احتمال آغاز هدفمند سازی یارانه ها را می دادند لذا حداقل به نوعی با تیترهای دو پهلو در صفحه نخست به بحث هدفمندی یارانه ها پرداخته و در عین حال بر موضوعاتی چون آرامش بازار اشاره کردند.

فارغ ازمصاحبه شب گذشته رئیس جمهور، مشاهده پیشخوان روزنامه فروشی ها و مطالعه تیتر روزنامه های مهم کشور نشان دهنده آغاز بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ ایران یعنی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها است، قانونی که در سکون و آرامش بازار و در شرایط نرخ تورم پائین در مجموع سال های اخیر شروع شده است.



