15 اثر از کشورمان در جشنواره فیلم کردی سلیمانیه حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم کردی سلیمانیه عراق با حضور 15 اثر از فیلم سازان ایرانی و 18 اثر از سایر کشورها جهان از دوم تا هشتم دی ماه سال جاری در تالار هنر شهر سلیمانیه عراق برگزار می شود.

سومین دوره از جشنواره بین المللی فیلم کردی سلیمانیه عراق که با حمایت اداره کل هنر و سینما و اداره سینمایی شهر سلیمانیه برگزار می شود، از روز دوم دی ماه و با نمایش فیلم سینمایی "محله مترسک ها" به کارگردانی حسن علی افتتاح می شود و در طول یک هفته آثار راه یافته به بخش مسابقه نمایش داده می شوند.

در این دوره از جشنواره 15 اثر از فیلم سازان ایرانی و 18 اثر از فیلم سازانی از سایر کشورهای جهان از جمله عراق، ترکیه و کشورهای اروپایی مجوز لازم برای رقابت در بخش مسابقه این جشنواره را به دست آورده اند.

"راهی دیگر" به کارگردانی ناصر نیکبخت، "مهمانی زیر آب" به کارگردانی بابک امینی، "شکارچی" به کارگردانی جعفر نورمحمدی، "آنها هیچ کس را دوست ندارند" به کارگردانی جلال ساعد پناه، "سفر سرد" به کارگردانی جلال نصیری هانیس، "غروب حلزون" به کارگردانی آزاد محمدی، "یک تقویم، یک قبیله" به کارگردانی هیوا صوفیه، "با خدا می رقصیم" به کارگردانی هوشنگ میرزایی، "چیدن سپیده دم" به کارگردانی تیمور قادری، "رسوب" به کارگردانی یاسمن شریف منش، "فردا نزدیک است" به کارگردانی محمد رضا میناپور، "سکوت برکه ها" به کارگردانی فاطمه دست فرد، "لبخند شکسته" به کارگردانی هیوا امین نژاد، "آدمها" به کارگردانی ماشا الله محمدی و "دوباره نگریستن" به کارگردانی ستار چمنی گل از ایران به بخش مسابقه سومین جشنواره فیلم کردی سلیمانیه راه پیدا کرده اند.

علاوه بر ستار چمنی گل از ایران که به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران انتخاب شده است، هورین غریب، آزاد جلال، عطا عثمان و آوات عثمان نیز داوری آثار سومین جشنواره فیلم کردی سلیمانیه را بر عهده دارند.

سومین دوره جشنواره فیلم کردی سلیمانیه عراق با نمایش فیلم های بلند سینمایی، فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم کودکان و انیمیشن در بخش های رقابتی و غیررقابتی، در روزهای 2 تا 8 دی ماه سال جاری شهر سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار می شود.