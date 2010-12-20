نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: دوره مربیگری درجه C تیراندازی به اهداف پروازی آسیا سومین دوره مربیگری آسیا در سال 2010 برای اولین بار به میزبانی کشورمان در تهران و با موفقیت برگزار شد.

وی با بیان اینکه این دوره یکی از بی‌نظیرترین دوره‌های آموزشی آسیا به میزبانی کشورمان بود، افزود: در این دوره تلاش کردیم با هماهنگی مسئولان آسیایی از بهترین مدرسان جهانی بهره ببریم. "درادی" مربی تراپ دوبل و تراپ اهل ایتالیا، "فالکو" مربی تخصصی اسکیت و "چیر" مدرس روانشناسی تخصصی تیراندازی از جمله مدرسان خارجی حاضر در این دوره بودند.

دبیر فدراسیون تیراندازی خاطرنشان کرد: ما از برگزاری این دوره استفاده خوبی بردیم و توانستیم 9 مربی زن و مرد را در این دوره شرکت دهیم. با توجه به اینکه در مجموع تیراندازی به اهداف پروازی ایران از نظر مربی و مدرس با کمبود مربیان متخصص روبه‌رو است برگزاری چنین دوره‌ا‌ی در تهران به نفع ما بود.

وی با تاکید براینکه برای پیشرفت تیراندازی باز هم میزبان چنین دوره‌هایی می‌شویم، ادامه داد: با توجه به اینکه آکادمی تیراندازی آسیا در ایران راه ‌اندازی شده است، می توانیم از این فرصت برای برنامه‌ریزی و برپایی دوره‌‌های بیشتر آموزشی استفاده کنیم.

نوری تصریح کرد: در تلاشیم تا برای سال 2011 به غیر از دوره‌های ارتقای مربیگری و داوری دوره‌های آمادگی جسمانی، مدیریت، روانشناسی و آموزش تیراندازی را هم در قاره آسیا طراحی و اجرا کنیم.

دوره مربیگری درجه C آسیا در بخش تیراندازی به اهداف پروازی روز گذشته با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.