94 درصد آب شرب گلستان از چاه تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح دوشنبه در جمع مدیران شرکت آب و فاضلاب استان اظهار داشت: مابقی ان از طریق آب‌های سطحی در دو رودخانه گرگان و سه چشمه در کلاله، رامیان تامین می‌شود.

وی مدیریت را به بخش‌های سه‌گانه تامین، تقاضا و مصرف تقسیم کرد و افزود: تلاش شده با ارائه خدمات مستمر، مناسب، مطلوب و با ضریب اطمینان بالا به دنبال تامین منابع در شهرهایی که نیاز جدی دارند باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با ابراز تاسف از عمده تامین نیاز استان از منابع زیرزمینی اظهار داشت: با معضل محدودیت چاه‌ها در استان و از سوی دیگر مصادف شدن با فصل زراعی، به رسم هر ساله در خدمات‌رسانی دچار اختلال می‌شویم.

علیمرادی تاکید کرد: از آنجا که تامین نیاز آبی مشترکان بر حسب نرم‌ها از وظایف تعریف شده ما به شمار می‌آید در مدت خدمات‌رسانی کوتاه‌مدت به مشترکان درصدد تامین منابع ولو از طریق آب‌های زیرزمینی هستیم که شهروندان در این خصوص دچار مشکل نشوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از حفر 14 حلقه چاه در شهرهای این استان به همت شرکت آب و فاضلاب خبر داد و گفت: حفر این تعداد چاه در شهرهای مختلف استان با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان صورت گرفته که برخی از آنها به مرحله بهره‌برداری رسیده و مابقی تا پایان سال مالی بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به خدمات بخش آب شرکت تصریح کرد: در این بخش تاکنون دو هزار و 400 کیلومتر شبکه توزیع، 450 کیلومتر خط انتقال و حجم مخازن در بهره‌برداری حدود 169 هزار مترمکعب از اقدامات صورت گرفته شرکت بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان یادآور شد: هم‌اکنون در استان به 200 هزار مشترک با فقره انشعاب با حجم آب تولیدی سه هزار و پنج لیتر در ثانیه خدمات‌رسانی می‌شود.