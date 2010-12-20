به گزارش خبرنگار مهر در قم، 15 آذرماه خبری با تیتر در آستانه ماه محرم؛750 تن برنج و روغن در هیئتهای قم توزیع می‌شود بر روی خبرگزاری مهر منتشر شد که رئیس سازمان بازرگانی قم در این خبر اعلام کرده بود امسال برای هیئت‌های مذهبی و تکایا مقدار 641 تن برنج ایرانی‌، 108 تن روغن در اوزان 16 و 4.5 کیلویی و 108 تن شکر به عنوان سهمیه استان تهیه شده است که سهمیه برنج سال جاری از نوع برنج ایرانی و با قیمت 10 هزار ریال و قیمت روغن به ازای هر کیلو‌گرم 11 هزار ریال و شکر هر کیلوگرم شش هزار و 500 ریال می‌باشد این درحالی است که امروز بعد از گذشت یک هفته‌، اغلب هیئت‌های مذهبی قم از کیفیت برنج توزیعی به شدت ناراضی بوده و برخی نیز نه تنها از پخت برنج ها صرف نظر کرده اند بلکه عطا را به لقایش بخشیده و از دریافت برنج خودداری کرده‌اند.



سید محمدچهل اخترانی رئیس شورای هیئات مذهبی قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در زمینه نامرغوب بودن برنج‌های توزیعی شکایاتی از هیئت مذهبی رسیده است که نشان می‌دهد برنج‌های توزیع شده از سوی سازمان بازرگانی استان قم کیفیت و مرغوبیت لازم را ندارد.



دبیر شورای هیئات مذهبی استان قم نیز ضمن تأیید خبر ابراز داشت: برنج‌هایی که سازمان بازرگانی قم بین هیئت‌های مذهبی توزیع کرده نه تنها مرغوب نیست بلکه پخت آنها نیز با مشکلاتی همراه بوده است.



محمد علی بختیاری‌زاده با بیان اینکه برخی هیئت‌های مذهبی از دریافت این برنج‌ها از سازمان بازرگانی خودداری کرده‌اند گفت: در روزهای گذشته شکایات فراوانی از نامرغوب بودن برنج‌های توزیع شده، به شورای هیآت مذهبی رسیده است.



وی با اشاره به اینکه برنج‌های توزیعی حتی قابلیت پخت ندارند بیان کرد: در سال گذشته نوع برنج توزیعی مشخص بود و هیئت‌ها با نحوه پخت آن آشنا بودند اما امسال این برنج با عنوان برنج ایرانی در هیئات توزیع شده و در واقع معلوم نیست که چه نوع برنجی است.



محمد علی بختیاری‌زاده با تأکید بر اینکه هیئت مذهبی زنده‌اند، اظهار کرد: نباید به گونه‌ای باشد که هرکسی هرچه بخواهد را بتواند به نام امام حسین(ع) در اختیار هیئت‌های مذهبی قراردهد.



وی با اشاره به اینکه ما توقعی از سازمان بازرگانی نداریم بیان کرد: اگر سازمان بازرگانی می‌خواهد خود را در این کار دخیل کند باید به بهترین شکل و در شأن امام حسین‌(ع) رفتارکند.

هیئت‌های مذهبی نباید تحقیر شوند



یکی دیگر از اعضای شورای هیئات مذهبی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: برنج‌هایی که توسط سازمان بازرگانی استان قم به هیئت‌های مذهبی تحویل شده از کیفیت بسیار پائینی برخوردار بوده و در شأن امام حسین (ع) نیست.



حسن بزرگ قمی نیز همچنین با اشاره به اینکه شکایات فراوانی از سوی هیئت‌های مذهبی به دفتر شورای هیئات مذهبی رسیده است ادامه داد: برخی از هیئت‌ها پس از دریافت برنج از سازمان بازرگانی و آگاهی از نامرغوب بودن آن خود اقدام به تهیه برنج مرغوب کرده‌اند.



وی با تأکید بر اینکه نباید هیئت‌های مذهبی را تحقیر کرد گفت: هیئت‌های مذهبی از جمله گروه‌های هستند که در زمان‌های حساس پیوسته در صحنه بودند که ما در انتخابات و حتی حماسه نهم دی شاهد حضور پررنگ این افراد در صحنه بودیم.



وی افزود: انتظار ما این است که اگر سازمان بازرگانی استان قصد کمک به هیئات‌های مذهبی را دارد جنس مرغوب را در اختیار آنان قرار دهد.



یکی دیگر از اعضای شورای هیئات مذهبی با اشاره به کاهش سهمیه اقلام توزیعی در بین هیئت‌های عزاداری بیان کرد: امسال نه تنها سهمیه‌ها کاهش پیدا کرده بلکه برنج توزیع شده نیز از کیفیت فوق العاده پائینی برخوردار است.



محمد هوشنگی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان بازرگانی برنج‌ها را صرفا برای پخت در مراسم عزای امام حسین‌(ع) بین هیئت‌های مذهبی توزیع کرده است و با توجه به بعد شرعی آن و پائین بودن کیفیت برنج‌ها ما در حال حاضر با این مشکل روبرو هستیم که برنج‌ها را چه‌کار کنیم.

قیمت برنج‌های توزیعی گران است



یکی دیگر از فعالان برگزاری مجالس عزاداری نیز با انتقاد از کیفیت برنج‌های توزیعی ابراز داشت: قیمتی که برای هر کیلو برنج دریافت شده است با قیمت بازار نه تنها تفاوتی ندارد بلکه با این قیمت می‌توان برنجی مرغوب‌تر تهیه کرد.



وی ادامه داد: اغلب هیئات مذهبی از کیفیت پائین برنج‌ها توزیعی بسیار گله‌مند هستند و برخی از آنها نیز جهت تبدیل به برنج با کیفیت‌تر به برنج‌ فروشی‌ها مراجعه کرده‌اند که آنها با قیمتی پایین‌تر از مبلغ پرداخت شده به بازرگانی خریداری کرده‌اند.



هیئت‌های عزاداری با نحوه پخت این برنج‌ها آشنا نیستند



رئیس سازمان بازرگانی استان قم نیز در خصوص این مشکل درگفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن رد این موضوع گفت: برنج توزیع شده در بین هیئت‌ها، برنج امسال و با کیفیت خوب است.



یونس عالی‌پور با بیان اینکه در سال‌های گذشته برنج‌های خارجی در بین هیئت‌ها توزیع می‌شد بیان کرد: امسال در کل کشور برای اولین بار برنج‌های توزیعی از نوع ایرانی بوده است و هیئت‌های مذهبی با نحوه پخت آن آشنایی ندارند.



رئیس سازمان بازگانی قم با اشاره به اینکه امسال 640 تن برنج بین هیآت مذهبی استان قم توزیع شده است ابراز داشت: هیئات مذهبی با شیوه و نحوه پخت این نوع برنج آشنایی ندارند و به همین دلیل موضوع نامرغوب بودن برنج را مطرح کرده‌اند.

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گزارش از سیده مرضیه میرقادری