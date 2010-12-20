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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

پژوهشهای بومی در سیمای خراسان رضوی در اولویت قرار گرفت

پژوهشهای بومی در سیمای خراسان رضوی در اولویت قرار گرفت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: پژوهشهای بومی و محلی در ساختار سیمای استان خراسان رضوی در اولویت نخست قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی در غرفه صدا و سیمای نمایشگاه پژوهش و فن آوری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این پژوهش ها در حوزه شهر و روستا باید در حوزه استانی خراسان رضوی تعریف شود و با شرایط بومی و محلی همخوانی و مطابق داشته باشد.

وی ادامه داد: معتقدیم پژوهش های بومی و محلی به ارتقای جایگاه استان کمک می کند و رسانه ملی استانی آماده کاربردی کردن پژوهشها در حوزه فرهنگی است.

مدیرکل صدا وسیمای خراسان رضوی پژوهشگران را از ورود به پژوهش های دیربازده و زمان دار بر حذر داشت.

وی افزود: پژوهشگران جوان باید ازبازار پژوهش جهان مطلع باشند و همواره آنرا رصد نمایند.

نهاوندی اظهارداشت: در شرایط کنونی پژوهشگران از این بازار مطلع نیستند و این مهم نگران کننده است.

وی تاکید کرد: صدا و سیمای استانی آمادگی دارد در این زمینه با انعکاس اختراعات و اطلاع رسانی این نقیصه را برطرف کند.

مدیرکل صدا وسیمای خراسان رضوی گفت: عرصه پژوهش نیاز به خلاقیت و ابتکار دارد.

وی ادامه داد: تعامل دو سویه و شناسایی حلقه های فعال در عرصه پژوهش به شکوفایی عرصه های مختلف می انجامد.

کد مطلب 1213362

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