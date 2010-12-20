عرضه دستاوردهای محققان در حوزه های فقهی زیست فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی یکشنبه شب در نشست کمیته علمی دومین کنگره اخلاق زیستی، ایجاد انگیزه و فکر را از مزایای برگزاری این کنگره نام برد و افزود: اخلاق زیستی، مقوله ای میان رشته ای است به گونه ای که در این خصوص اندیشمندان حوزه در کنار صاحب نظران و اساتید دانشگاه می توانند به حل مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بپردازند.

وی با اشاره به دستاوردهای محققان کشور در حوزه های سلولهای بنیادی و شبیه سازی، ناباروی و حوزه های مختلف زیست فناوری، اظهار داشت: در غرب اگر در خصوص اخلاق زیستی بحث می شود، سمت و سوی سکولاریستی دارد اما موضوعات اخلاق زیستی در ایران با توجه به گرایشهای دینی، متفاوت تر از مباحث غرب است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر مطالعه و تحقیقات بیشتر بر روی اخلاق زیستی در کشور، خاطرنشان کرد: برگزاری دومین کنگره اخلاق زیستی ضمن آنکه ادامه مسیر این حوزه از فناوری را برای محققان کشور روشن می کند، می تواند موضوعات پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشجویان رشته های مرتبط با زیست فناوری و اخلاق زیستی را ارائه دهد.

وی با اشاره به برگزاری اولین دوره کنگره اخلاق زیستی در سال 84، یاداور شد: پس از گذشت 5 سال لازم بود تا بار دیگر این کنگره برگزار شود تا دستاوردهای اساتید و محققان کشور درحوزه های مختلف فقهی و علمی زیست فناوری به محققان سایر کشورها عرضه شود.

حسینی با اشاره به سرعت تحولات در حوزه زیست فناوری، ادامه داد: دستاوردهای این کنگره می تواند به صورت کتاب و مقالات علمی منتشر شود.