شهرکرد دارای دو منطقه شهری شد

اردشیر نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این اقدام مهمترین گام برای توسعه زیربنایی و پیشرفت در مرکز این استان است.

وی با اشاره به اهمیت منطقه بندی جدید گفت: با تفکیک و تقسیم شهرکرد به دو منطقه، اقدامات زیربنایی و اساسی برای توسعه و آبادانی شهر و خدمت‌رسانی به شهروندان سازمان یافته و سریعتر انجام می‌شود.

نوریان افزود: با این تقسیم‌بندی، درآمدها و هزینه‌های شهری شفافتر و در چارچوبهای مشخص تعیین و هزینه خواهند شد.

وی با اشاره به محدوده جدید شهرکرد، افزود: خیابان دوازده محرم مرز اصلی تقسیم شهرکرد و در منطقه جدید خواهد بود که این مرز از خیابان خواجه نصیر در ابتدای دوازده محرم آغاز و تا خیابان اقبال لاهوری و پس از آن از خیابان فردوسی شمالی از کنار پارک ملت تا ابتدای میرآباد غربی ادامه خواهد یافت و مناطق مسکونی و تجاری دو طرف این خط مرزی در مناطق یک و دو شهری خواهند بود.

وی ادامه داد: از چالش تر تا خیابان دوازده محرم منطقه یک شهری و از میدان قمر بنی‌هاشم در ابتدای ورودی شهرکرد و منطقه میرآباد به طور کامل تا خیابان دوازده محرم منطقه جدید دو شهری خواهند بود.

نوریان خاطرنشان کرد: جمعیت شهرکرد در حدود 160 هزار نفر است که این جمعیت با یک تفاوت سه تا چهار هزار نفری در دو منطقه تقسیم می‌شود که جمعیت هر منطقه به طور تقریبی 80 هزار نفر خواهد بود.

شهردار شهرکرد در خصوص تقسیم امکانات در این دو منطقه جدید گفت: براساس بررسیهای دقیق کارشناسی برای هر منطقه فضای تفریحی و فضای سبز واحدهای تجاری و آموزشی کافی دیده شده و همه امکانات موجود به طور مساوی در هر دو منطقه تقسیم شده و از این بابت شهروندان محترم هیچگونه نگرانی نخواهند داشت.

نوریان تصریح کرد: برهمین اساس لازم است تا سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان مانند آموزش و پرورش، بانکها، آب، برق، گاز و مخابرات در توزیع خدمات خود به این منطقه‌بندی جدید توجه لازم داشته باشند تا بتوانند به شهروندان خدمات با کیفیت‌تری ارائه کنند.

وی اظهار داشت: با این تقسیم‌بندی جدید عملا در شهرداری شهرکرد تقسیم کار اصولی و اساسی انجام خواهد شد و شهرداری شهرکرد به عنوان مرکزیت اصلی با فراغت بال بیشتری به امر برنامه‌ریزی برای توسعه شهری، نظارت و کنترل نیازهای شهر خواهد پرداخت و امیدواریم که روند توسعه شهرکرد شتاب منطقی‌تری بگیرد.

شهردار شهرکرد خاطرنشان کرد: از مدت‌ها پیش طرح ایجاد دو منطقه شهری در دستور کار اتاق فکر شهرداری شهرکرد قرار گرفت که پس از مطالعات فراوان و بررسیهای کارشناسی در شهرداری این موضوع به تصویب شورای شهر شهرکرد رسید و با حمایتهای استاندار چهارمحال و بختیاری و وزیر کشور اجرایی شد.