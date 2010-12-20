چاپ جدید کتاب دموکراسی آمریکا؛ خونریزی مباح است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البعث سوریه در مطلبی با عنوان "استراتژی خروج" می نویسد: مقوله ای وجود دارد که تحلیل دیپلماسی جهانی درباره افغانستان است و آنکه "واشنگتن خون را آورد و دموکراسی را به فراموشی سپرد". نکته اینجا است که این مقوله درحال حاضر نتیجه ماجراجویی های آمریکا در سراسر جهان است.

آمریکایی ها با وجود همه ادعاها و شعارهایشان درباره دموکراسی و ضرورت اجرای آن و با وجود همه سرو صداهایی که مراکز پژوهشی صلح آمریکا به راه انداخته بودند تنها ویرانی و خرابی را برای بشریت برجای گذاشتند.

البعث درادامه به وضعیت عراق و افغانستان اشاره می کند و می نویسد: می توان این خرابی و ویرانی را در این دو کشورشاهد بود به طوری که ریختن خون بیگناهان در این کشورها مباح شمرده می شود و این همان نسخه جدید دموکراسی آمریکا است که به چاپ رسیده است.

از سوی دیگر اسرائیل هم در کتاب دموکراسی خود در جنوب لبنان که کاندولیزا رایس می خواست این منطقه را قربانی ولادت خاورمیانه جدید قرار دهد نیز طبق معمول شاهد خونریزی بودیم و از تنها چیزی که خبری نبود دموکراسی بود که کاملا به فراموشی سپرده شده بود.

اما امروز آمریکا آنچه را درو می کند که کاشته و در تلاشی سخت درصدد رهایی از تنگناها و مشکلات مختلفی است که در سراسر جهان برای خود به وجود آورده است.

این روزنامه سوری ادامه می دهد: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به همراه معاونان خود "استراتژی خروج" را فریاد می زنند اما کسی نیست که به وی پاسخ دهد. مشاور اوباما در امور افغانستان که خواستار توقف جنگ در این کشور بود مرد و فردا جرج میچل فرستاده ویژه اش به سرزمین های اشغالی هم پیش از آنکه از سوی اسرائیلی ها شاهد جدیت در روند صلح باشد می میرد.

اما عراق هم تا به حال یعنی از 7 سال پیش تاکنون از آنچه جرج بوش پسر بر آن تحمیل کرده یعنی دموکراسی! در رنج و عذاب است و این درحالی است که بوش در آن زمان اعلام کرد ماموریت ما در عراق به پایان رسید و آیا به راستی دموکراسی درعراق به اجرا در آمد؟

البعث درپایان خاطر نشان می سازد: آمریکایی ها استراتژی خروج را فریاد می زنند اما اگر تاریخشان را به خوبی مطالعه کنیم خواهیم یافت که زمانی زیاد طول نمی کشد که رئیس جمهوری جدید با "استراتژی جدید" وارد صحنه می شود و باید دقت کنیم که خون هایی که به بهانه خروج ریخته می شود هرگز کمتر از خون هایی نیست که برای ورود و لشگر کشی ریخته می شود.