یوونتوس متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در زمین کیه‌وو‌ با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد. این تیم در حالی که با گل دقیقه 31 فابیو کواگلیارلا از میزبان خود پیش بود، در ثانیه‌های پایانی توسط پلیسیه دروازه‌اش باز شد و به رده چهارم جدول رده بندی رقابت‌های سری آ باشگاه‌های ایتالیا سقوط کرد.

- نتایج سایر دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* لاتزیو 3 - اودینزه 2

* باری یک - پالرمو یک

* کاتانیا یک - برشا صفر

* ناپولی یک - لچه صفر

* پارما صفر - بولونیا صفر

* سامپدوریا - جنوآ (این دیدار به دلیل بارش برف لغو شد)