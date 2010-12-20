به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، این تاریخ در نشستی با حضور مسعود رهنما معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون عمرانی استاندار فارس و مدیرکل راه و ترابری استان فارس صورت گرفت.

معاون عمرانی استاندار فارس اظهار داشت: پروژه آزادراه شیراز- اصفهان از مسیر شیراز(صدرا) به سمت بیضا - سده اقلید - ایزدخواست و اصفهان است که مسافت شیراز تا اصفهان را 135کیلومتر کاهش می‌دهد.

عبدالله حسینی افزود: اجرای این پروژه عظیم از سالها قبل در برنامه توسعه استان فارس و استانهای جنوبی کشور قرار داشته ولی عملیاتی نشده بود که با تلاش مدیریت ارشد استان و با حمایتهای بی دریغ دولت تمامی اقدامات اجرایی شدن این پروژه انجام شده و در حال حاضر کارگاه مربوطه تجهیز شده است.

وی ادامه داد: تیزرهای تبلیغاتی این پروژه ملی توسط روابط عمومی وزارت راه و ترابری تهیه و به زودی از طریق رسانه ملی و استانی پخش می شود.