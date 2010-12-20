بربری 310 تومان - لواش 75 تومان / جدیدترین مصوبات کارگروه کنترل بازار

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کنترل بازار در جدیدترین جلسه خود درباره قیمت گندم و آرد انواع خبازی ها تصمیم گیری کرد. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم گندم 250 تومان در اختیار کارخانجات آرد قرار می گیرد، این درحالی است که قیمت هر کیلوگرم آرد نانوایی های سنگکی 270 تومان، قیمت آرد نانوایی های لواش 290 تومان و قیمت هر کیلوگرم آرد نانوایی های بربری 300 تومان تعیین شده است.

لواش 75 تومان شد

بر این اساس، خبازی ها باید با آرد 75 ریال خداحافظی کرده و از روزهای آینده، با قیمت های جدید آرد، تنور خود را گرم کنند.در این میان، با توجه به قیمت آرد تعیین شده، می توان آنالیز قیمت هر یک از انواع نان را به راحتی محاسبه کرد.

اگر قیمت هر نان لواش با آرد 75 ریالی در گذشته به طور متوسط 35 تومان بود و بنا به گفته مسئولان، سهم آرد در بهای تمام شده نان تنها 5 درصد باشد و سایر عوامل همچون هزینه دستمزدها که 95 درصد قیمت را تشکیل می دهند، ثابت باقی بمانند، آنگاه برای پخت هر قرص نان لواش با آرد 290 تومانی، هزینه آرد 46.4 تومان خواهد شد، بنابراین با احتساب سهم 29 تومانی سایر عوامل هزینه ای در قیمت 30 تومانی نان لواش، هر قرص نان با آرد جدید حدود 75 تومان عرضه خواهد شد.

بربری 310 تومان شد

در ادامه همین محاسبات، اگر برای پخت هر نان بربری به طور متوسط 650 گرم آرد مصرف شود و قیمت هر بربری نیز با آرد 75 ریالی، 135 تومان در نظر گرفته شود، آنگاه قیمت هر نان بربری بدون احتساب هزینه ها و عوامل دستمزد، حدود 180 تومان خواهد شد که اگر این رقم را با هزینه ثابت دستمزد که حدود 130 تومان است جمع ببندیم، آنگاه قیمت هر نان بربری با آرد 300 تومانی، 310 تومان خواهد شد.

کاهش قیمت ماکارونی، کیک و کلوچه و...

البته افزایش قیمت نان با افزایش قیمت آرد، تنها یک روی سکه است، اما روی دیگر سکه ارزانتر شدن فرآورده هایی از جمله کیک و کلوچه و ماکارانی است، چراکه گندم 250 تومانی، آرد ارزانتری نسبت به گذشته را در اختیار آنها قرار می دهد و بر همین اساس هم، بر اساس توافق نامه هایی که وزارت بازرگانی با صنف و صنعت به امضا رسانده، قرار بر این است که قیمت ها کاهش یابد.

بنابراین افزایش قیمت آرد می تواند یک بازی برد- برد باشد که اگرچه از یک طرف منجر به افزایش قیمت نان می شود، اما در طیف وسیعی از کالاهای مصرفی و جایگزین موجب کاهش قیمت خواهد شد.