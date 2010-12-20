نشست شورای امنیت درباره شبه جزیره کره بی نتیجه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل که کشورش روز گذشته خواستار نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران و تنش در شبه جزیره کره شده بود از بی نتیجه بودن این نشست خبر داد.

چورکین گفت که نشست نتیجه ای ببار نیاورده، اما قدرتهای بزرگ برای از بین بردن بن بست گفتگوها را آغاز خواهند کرد.

اظهارات چورکین در حالی است "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل رفع و از بین رفتن شکاف های بوجود آمده را بعید دانست.

تنش ها بین دو کشور چندی پیش با بمباران بخشی از خاک کره جنوبی از سوی کره شمالی بالا گرفت.

در همین رابطه لحظاتی پیش کره جنوبی رزمایش نظامی خود را در بحبوحه تنش ها آغاز کرد.

چین و روسیه اقدامات کره جنوبی و آمریکا را در برگزار رزمایش های مشترک تحریک آمیز توصیف کرده اند.