اجرای سامانه های زهکشی گیلان نیازمند اعتبار

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این طرح در سفر دوم هیئت دولت به این استان تصویب شده اما برای اجرای آن تاکنون اعتباری اختصاص نیافته است، افزود: اگراین طرح اجرا شود گام مهمی برای توسعه اقتصاد کشاورزی درگیلان برداشته خواهد شد چراکه با ایجاد سامانه های زهکشی در شالیزارهای گیلان، بیشتر این مزارع برای کشت دوم مناسب خواهند بود.

وی عنوان کرد: بیشتر شالیزارهای گیلان به دلیل نداشتن زهکشی مناسب که زمینه خروج آبهای ناشی از بارندگی های مداوم نیم سال دوم را فراهم می کند، آبگیر و درعمل برای کشت دوم محصولات کشاورزی مناسب نیستند.

مدیرآب و خاک سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه 60 هزارهکتار از شالیزارهای گیلان که طرح یکپارچه سازی شالیزارها در آنها اجرا شده است به زهکش خاکی مجهز شده اند، گفت: شالیزارهای مناطق کوهپایه ای گیلان نیز با توجه به ساختار پلکانی به زهکشی نیاز ندارند.‬

وی خاطر نشان کرد: کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان از راهکارهای استفاده بهینه از زمین و تقویت اقتصاد خانوارهای کشاورز است.

زارع همچنین یادآورشد: به دلیل بارندگی زیاد و حالت غرقابی شالیزارها در نیمه دوم سال و حساسیت اکثر گیاهان به غرقاب بودن زمین، این مهم به اندازه کافی تحقق نیافته بنابراین برای کشت دوم در شالیزارها، انجام زهکشی غیرقابل اجتناب است.