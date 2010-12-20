نسبت دانشجویان دختر در 3 شهر خراسان رضوی بیش از پسران است

رضا عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: پس از آن شهرستان های طرقبه و شاندیز، درگز، جغتای و مشهد در رتبه های بعدی قرار دارند .

وی گفت: براین اساس 73 درصد از جمعیت دانشجوی شاغل به تحصیل در کاشمر زن هستند .

عبدالملکی ادامه داد: در شهرستان های جوین و سرخس این میزان به ترتیب 72و 70.1 درصد است.

وی گفت: در شهرستان های بردسکن، فریمان و قوچان درصد دانشجویان پسر از شمار دختران پیشی گرفته است .

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: با این حال به طور متوسط 48.3 درصد از جمعیت دانشجوی خراسان رضوی را دختر و مابقی را پسر تشکیل می دهند .

وی گفت: هم اینک 158 دانشگاه، مرکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی و آموزشکده فنی و حرفه ای در این استان فعال است .

عبدالملکی افزود: شمار دانشجویان دختر در حال تحصیل در خراسان رضوی 119هزار نفر بوده که نسبت به سال گذشته هزار و 698 نفر افزایش یافته است .

وی تاکید کرد: روند رو به رشد دانشجویان دختر نسبت به پسر نیازمند اتخاذ تدابیر لازم و پیش بینی امکانات مناسب برای این قشر از دانشجویان از جمله خوابگاه است.