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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۷

معاون استاندار خراسان رضوی:

نسبت دانشجویان دختر در 3 شهر خراسان رضوی بیش از پسران است

نسبت دانشجویان دختر در 3 شهر خراسان رضوی بیش از پسران است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی گفت: بر اساس داده های آماری در کاشمر، جوین و سرخس نسبت دانشجویان دختر بیش از پسران است.

رضا عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهارداشت: پس از آن شهرستان های طرقبه و شاندیز، درگز، جغتای و مشهد در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی گفت: براین اساس 73 درصد از جمعیت دانشجوی شاغل به تحصیل در کاشمر زن هستند.

عبدالملکی ادامه داد: در شهرستان های جوین و سرخس این میزان به ترتیب 72و 70.1 درصد است.

وی گفت: در شهرستان های بردسکن، فریمان و قوچان درصد دانشجویان پسر از شمار دختران پیشی گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی افزود: با این حال به طور متوسط 48.3 درصد از جمعیت دانشجوی خراسان رضوی را دختر و مابقی را پسر تشکیل می دهند.

وی گفت: هم اینک 158 دانشگاه، مرکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی و آموزشکده فنی و حرفه ای در این استان فعال است.

عبدالملکی افزود: شمار دانشجویان دختر در حال تحصیل در خراسان رضوی 119هزار نفر بوده که نسبت به سال گذشته  هزار و 698 نفر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: روند رو به رشد دانشجویان دختر نسبت به پسر نیازمند اتخاذ تدابیر لازم و پیش بینی امکانات مناسب برای این قشر از دانشجویان از جمله خوابگاه است.

کد مطلب 1213380

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