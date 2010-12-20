محمد حمزه زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی (منا) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجمع ناشران انقلاب اسلامی که روز دوشنبه 24 آبان در قالب یک نشست خبری موجودیت خود را اعلام کرد در دهه فجر امسال رسما افتتاح خواهد شد.

وی گفت: بعد از افتتاحیه مجمع با اعضای جدید جلساتی خواهیم داشت و نشریات و محصولات فرهنگی خود را عرصه خواهیم کرد. در حال حاضر جلسات هیئت مدیره مجمع بصورت منظم برگزار می‌شود و در جلسه ای که امروز ساعت 10 صبح برگزار می شود جزئیات مراسم افتتاحیه مانند زمان و مکان برگزاری مشخص می‌شود.

حمزه زاده درباره فعالیتهای کنونی مجمع ناشران انقلاب اسلامی گفت: درحال عضوگیری برای مجمع هستیم و مشغول تصویب آیین نامه ها و شرایط عضویت متقاضیان در جلسات هیئت مدیره هستیم. طبق برنامه ها قرار است گروههای کاری انجمن در 7 گروه مستقل مشغول به فعالیت شوند.

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره اهداف اصلی این نهاد فرهنگی گفت: هدف کلی مجمع ایجاد تشکلی از ناشران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است. فعالیت این مجمع در حوزه نشر است و رویکرد آن صنفی نیست بلکه رویه ما محتوامحور بوده و قصد داریم به اتاق فکری در حوزه انتشارات کشور تبدیل شویم.