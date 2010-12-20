30 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 70 درصد اعتبارات سال‌جاری به دستگاه‌های اجرایی تخصیص و ابلاغ شده است و تلاش برای تخصیص 100 درصد این اعتبارات در دستور کار معاونت برنامه ریزی استان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 150 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی به این استان اختصاص یافت، گفت: با وجود اینکه ما امسال 220 میلیارد ریال پیشنهاد داده بودیم ولی تنها 30 میلیارد ریال برای خشکسالی به استان ما اختصاص دادند که سهم شهرستان بروجن بیش از سه میلیارد ریال است.

احمدی گفت: این مبلغ نیز برای تامین آب آشامیدنی شهرها توزیع شده است.

وی اعتبارات اختصاص یافته به پروژه‌های مسکن مهردر استان را 16 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ شش میلیارد ریال برای اجرای طرح آب و فاضلاب پروژه مسکن مهر بروجن و دو میلیون ریال برای فاضلاب گندمان اختصاص یافته است.

کارشناس معاونت برنامه‌ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لازم است تا مسئولان شهرستان بروجن نسبت به ارسال پروژه‌های پیشنهادی سال 90 برای تخصیص اعتبار اقدام کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید با حضور مستمر و تلاش همه‌جانبه با بهره‌گیری بهینه از فرصتهای ایجاد شده در راستای پیشرفت و توسعه این استان در همه عرصه‌‌ها ورود پیدا کنند.

احمدی گفت: پیشرفت و توسعه در حوزه‌های مختلف در استان مقدمات گامهای موثر و تاثیرگذار برای توسعه و پیشبرد اهداف و طرح‌های شهرستانها می‌شود.

کارشناس معاونت برنامه‌ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: توسعه و پیشرفت کارهای عمرانی و اعتباری در سال جاری که در شهرستان بروجن به نتیجه شده با حمایت و درایت مسئولان استانی و شهرستانی و اقدامات عدالت‌محور جاری و ساری شده است.