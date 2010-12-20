6 گروه بازرسی و نظارتی در گنبد کاووس تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد دستمرد صبح دوشنبه در ستادهدفمندسازی یارانه های شهرستان افزود: هیچکس حق اضافه کردن نرخ کرایهها را بدون تایید واعلام کمیته های حمل ونقل استانی ندارد.
وی اظهار داشت: با اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها در بخشهای مختلف، اجرای موفق این طرح همکاری همه جانبه مردم و دستگاههای دولتی را میطلبد.
وی افزود: هیچ تغییر قیمتی اعمال نخواهد شد مگر با نظر کمیته استانی طرح هدفمندسازی یارانهها و به تمام گروههای نظارتی شهرستان ابلاغ شده تا در صورت مشاهده موارد تخلف، ضمن هماهنگی با فرمانداری، ادارات بازرگانی و تعزیرات حکومتی شهرستان اقدام لازم را دراین خصوص اعمال کنند.
وی از مردم خواست در اجرای طرح هدفمندی یارانهها با دولت همراهی کنند و هرگونه موارد گرانی خودسرانه کالا و خدمات و نرخ کرایههای ناوگان حمل و نقل عمومی و جادهای را گزارش دهند.
دستمرد افزود: اکیپهای نظارتی ادارات شهرستان روزانه بازدیدهایی را از مسیر جابهجایی مسافر و اماکن تهیه، نگهداری و توزیع و عرضه کالاها انجام میدهند و در صورت مشاهده موارد تخلف گرانی خودسرانه قیمتها ضمن تهیه گزارش و صورتجلسات با هماهنگی مراجع قضایی اقدامات لازم را صورت خواهندداد.
وی گفت: در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل کم فروشی، گران فروشی، امتناع از فروش کالا و ارائه خدمات ، موارد را با ادارات بازرگانی و تعزیرات حکومتی شهرستان در میان میگذارند تا برخوردهای لازم از طریق آنها صورت گیرد.
وی تصریحکرد: مردم میتوانند با شماره تلفن 124 اداره بازرگانی، شماره 3330234 تعزیرات و شماره 3334411 فرمانداری تماس بگیرند.
