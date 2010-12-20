مقرراتی برای تکرار مسابقه وجود ندارد/ دو پنالتی پرسپولیس نادیده گرفته شد

هوشنگ نصیرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اتفاقات رخ داده در بازی ذوب آهن و مس با بیان مطلب فوق گفت: مجمع تصمیم گذاری فوتبال تخلفات زیادی برای زننده ضربه پنالتی در نظر گرفته است که طبق قانون 14 که در اول جولای سال 2010 (دهم تیرماه سال 89) به صورت رسمی اعلام شد، قانونگذار مکث مهاجم در هنگام ضربه پنالتی را نوعی حیله، فریب و رفتار غیر ورزشی دانسته است.

وی در توضیح این قانون افزود: بر این اساس پس از مکث ضربه زننده، چنانچه توپ به گل تبدیل شود، بازیکن پنالتی زن اخطار می‌گیرد و ضربه پنالتی دوباره تکرار می‌شود اما چنانچه توپ گل نشود، بازیکن اخطار گرفته و یک ضربه آزاد غیر مستقیم از روی نقطه پنالتی به تیم حریف داده خواهد شد. در بازی ذوب‌آهن با مس "سعید بخشی‌زاده" به اشتباه این قانون را اجرا کرد‌‌. توپ گل شده بود و داور باید ضمن اخطار دادن به مهاجم پنالتی را تکرار می کرد اما او یک ضربه آزاد و غیرمستقیم برای ذوب آهن اعلام کرد.

کارشناس امور حقوقی فوتبال اضافه کرد: بخشی‌زاده اخیرا در کلاس داوری مالزی شرکت داشت و قطعا در این کلاس‌ها این قانون که جزو استانداردهاست، مطرح شده است. البته این مشکلی است که داوران ما به خوبی از زبان انگلیسی اطلاع ندارند و مفاهیم مطرح شده در کلاس را به خوبی درک نمی‌کنند. در جو و فشار روانی ایجاد شده در بازی ذوب‌آهن و مس، متاسفانه بخشی زاده نتوانست به خوبی قانون را اجرا کند و حتی پس از مشورت با کمک داور و ناظر نیز به اشتباه تصمیم‌گیری کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به خاطر این مسئله می توان بازی ذوب آهن - مس کرمان را تکرار کرد، گفت: طبق قانون 5 فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیمات فوتبال در زمین مسابقه نهایی و پایان یافته است و به جز کارت زرد و قرمز بعد از بازی این تصمیمات قابل تعدیل نیست. شما به یاد دارید در بسیاری از بازی‌ها به سود تیم‌ها پنالتی گرفته نشده و اگر توپ از اوت به زمین آمده و به گل تبدیل شده اما در نهایت تصمیمات گرفته شده از سوی داور تغییر نکرد.

نصیرزاده تاکید کرد: استناد مطرح شده برای تکرار این بازی به دیدار بحرین و ازبکستان باز می‌گردد که داور ژاپنی در آن اشتباه فاحشی را انجام داد و فیفا آن بازی را تکرار کرد. اتفاقا هیچ صراحت آیین نامه‌ای در قوانین فیفا برای تکرار این بازی وجود نداشت اما آنها از یک ماده در آیین نامه برگزاری مسابقات استفاده کردند که به این موضوع مربوط نبود. در آن ماده آمده است:" تصمیمات گرفته شده توسط هیئت برگزاری نهایی است" این یعنی ماده قانونی قوی برای تکرار مسابقه وجود نداشت.

وی اضافه کرد: تکرار این بازی به قوانین داخلی بر می‌گردد و هیچ پشتوانه منطقی، از پیش نوشته شده و حقوقی برای تکرار آن در آیین نامه وجود ندارد. اگر قرار باشد چنین مسابقه‌ای را تکرار کنند باید قبلا قوانین آن را در آیین نامه می نوشتند و در دسترس قرار می‌دادند، در حالی که در آیین نامه‌های لیگ برتر چنین مقرراتی برای تکرار مسابقه وجود ندارد.

کارشناس داوری کشورمان در این خصوص افزود: اگر چه می پذیرم حق مس در این دیدار خورده شده است اما قانون برای تکرار مسابقه وجود ندارد. این مسئله قبل از هر چیز یک بار دیگر آموزش داوران را که توسط افراد خاص صورت می گیرد زیر سئوال می برد و نشان می دهد تفهیم داوران در کلاس آموزشی به خوبی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه بازی فولاد و استقلال را ندیده و نمی‌تواند در مورد اتفاقات آن اظهار نظر کند، در مورد دیدار پرسپولیس برابر صبا تصریح کرد: داور این بازی ابتدا دقایقی پس از گل نخست صبای قم و سپس در دقیقه 49 دو پنالتی برای پرسپولیس نگرفت، ضمن اینکه گل سوم صباباتری هم به اشتباه مردود شد.

نصیرزاده در پایان گفت: البته این را هم باید بگویم حسین بادامکی در دقیقه 76 به دلیل تک خطرناک باید کارت قرمز می‌گرفت، من در بازی‌های اخیر که پخش زنده بوده است، شاهد بودم این بازیکن تکل‌های بدی می‌زند. در بازی با تراکتور هم وی در کنار خط طولی زمین چنان به بازیکن حریف حمله کرد، که از جا کنده شد.