درخشش نمایندگان سینمای ایران در اختتامیه جشنواره فیلم دبی

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دبی یکشنبه شب در مجتمع سینمایی عربی بسته شد، در این مراسم جایزه بهترین فیلمنامه در بخش فیلم‌های بلند سینمای آسیا، آفریقا به محسن عبدالوهاب برای نگارش فیلمنامه "لطفا مزاحم نشوید" رسید.

در بخش بهترین بازیگر زن کبری حسن‌زاده اصفهانی بازیگر فیلم سینمایی "مرهم" به کارگردانی علیرضا داودنژاد جایزه را به دست آورد و فیلم مستند "امین" به کارگردانی شاهین پرهامی جایزه اول بهترین مستند را در بخش آسیا، آفریقا دریافت کرد.

فیلم‌های سینمایی "مرهم"، "لطفا مزاحم نشوید"، "خانه زیر آب" به کارگردانی سپیده فارسی نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره بودند که به مدت هفت روز برگزار شد.