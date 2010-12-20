نماینده مازندران به رده دوم لیگ بسکتبال کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه دو تیم کاله مازندران و هیئت کرمانشاه درهفته هفتم مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی سردار سجودی بابل برگزار شد، که در این دیدار تیم کاله موفق شد، میهمان خود را با شکست سنگین 83 بر41 بدرقه کرد.

تیم کاله مازندران در هر چهار کوارتر این دیدار از برتری خود را برابر حریف کرمانشاهی خود حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 42 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی برابر تیم میانه جدول داشتند، عاملی مضاعف برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

البته با صلاحدید سرمربی تیم کاله مازندران، برخی بازیکنان ذخیره این تیم در کوارتر سوم و چهارم بازی به میدان آمدند که بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

حضور حدود هزار نفر از تماشاچیان بابلی بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان، سهم به سزایی دربرتری تیم کوچین داشت.

تیم کاله مازندران درحالی با کسب 14 امتیاز از شش پیروزی گذشته خود به رده دوم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور صعود کرد که یک دیدار عقب افتاده دارد.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات بسکتبال دسته یک باشگاه های کشور حضور دارد.