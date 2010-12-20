فراخوان شرکت در دومین اشکواره سراسری عاشورایی در کردستان اعلام شد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: ستاد هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشکواره سراسری عاشورایی را به منظور ثبت جلوه های آیین عزاداری مذاهب و قومیت های ایران اسلامی از عاشورایی حسینی تا اربعین برگزار می کند .

وی ادامه داد: نماز، مسجد و فرهنگ عاشورا، حجاب و فرهنگ عاشورا، کودک و نوجوان و فرهنگ عاشورا، احسان، نذورات و فرهنگ عاشورا و ترویج و صیانت از فرهنگ عاشورا از مهمترین موضوعات دومین اشکواره عاشورایی است .

مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان با اشاره به اینکه امسال دومین دوره این اشکواره در سه بخش پوستر، عکس و وبلاگ در استان اردبیل برگزار می شود، بیان داشت: در بخش عکس حرفه ‌ای هر فرد می‌ تواند تنها پنج اثر را ارسال کند، همچنین آثار بخش پوستر نیز باید در قطع A4 و به صورت پرینت رنگی به دبیرخانه این اشکواره ارایه شود .

گلباغی با اشاره به اینکه در بخش وبلاگ نیز آثار در دو بخش محتوایی و فنی بررسی و داوری می ‌شوند، اظهار داشت: شرکت ‌کنندگان باید سعی کنند که محتوای وبلاگشان حتی ‌الامکان تولیدی باشد .

وی، با اشاره به اهداف برگزاری این اشکواره تصریح کرد: این اشکواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی، کشف استعدادهای هنری در زمینه فرهنگ دینی، ثبت آیین عزاداری مذاهب و قومیت های ایران اسلامی با هدف آشناسازی با آیین ها و مراسم محلی و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود .