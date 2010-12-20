فراخوان شرکت در دومین اشکواره سراسری عاشورایی در کردستان اعلام شد

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: ستاد هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) اشکواره سراسری عاشورایی را به منظور ثبت جلوه های آیین عزاداری مذاهب و قومیت های ایران اسلامی از عاشورایی حسینی تا اربعین برگزار می کند.
وی ادامه داد: نماز، مسجد و فرهنگ عاشورا، حجاب و فرهنگ عاشورا، کودک و نوجوان و فرهنگ عاشورا، احسان، نذورات و فرهنگ عاشورا و ترویج و صیانت از فرهنگ عاشورا از مهمترین موضوعات دومین اشکواره عاشورایی است.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان با اشاره به اینکه امسال دومین دوره این اشکواره در سه بخش پوستر، عکس و وبلاگ در استان اردبیل برگزار می شود، بیان داشت: در بخش عکس حرفه ای هر فرد می تواند تنها پنج اثر را ارسال کند، همچنین آثار بخش پوستر نیز باید در قطع A4 و به صورت پرینت رنگی به دبیرخانه این اشکواره ارایه شود.
گلباغی با اشاره به اینکه در بخش وبلاگ نیز آثار در دو بخش محتوایی و فنی بررسی و داوری می شوند، اظهار داشت: شرکت کنندگان باید سعی کنند که محتوای وبلاگشان حتی الامکان تولیدی باشد.
وی، با اشاره به اهداف برگزاری این اشکواره تصریح کرد: این اشکواره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ عاشورایی، کشف استعدادهای هنری در زمینه فرهنگ دینی، ثبت آیین عزاداری مذاهب و قومیت های ایران اسلامی با هدف آشناسازی با آیین ها و مراسم محلی و فرهنگ اسلامی برگزار میشود.
مسئول دبیرخانه هیئت نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد کردستان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر به سوریه و کمک هزینه سفر به مشهد مقدس از جوایز این اشکواره عنوان کرد و خاطر نشان کرد: بدین وسیله از عموم هنرمندان و صاحبان فکر و اندیشه دعوت به عمل می آید با ارسال آثار خود به دبیرخانه دومین اشکواره سراسری عاشورایی واقع در اردبیل، چهارراه پیرعبدالملک به طرف بازار جنب پل روگذر در این اشکواره شرکت کنند.
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