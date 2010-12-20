دینداری با شاخصهای آن دین قابل سنجش است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست "امکان سنجش دینداری و الزامات آن" عصر دیروز یکشنبه 28 آذرماه با سخنرانی دکتر علیرضا شجاعی زند در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر شجاعی زند به نقد مقاله " امتناع سنجش دینداری" دکتر محدثی پرداخت که در نشست گذشته گروه علمی تخصصی روش شناسی و روشهای تحقیق در علوم اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران ارائه شده بود.

دکتر شجاعی زند در ابتدا، سخنان خود را ناظر بر " امکان سنجش دینداری" خواند و گفت: دین به مانند هر پدیده اجتماعی ذو ابعاد است اما دارای ویژگی های خاصی است که آن را با دیگر پدیده ها متمایز می کند.

طرح "امتناع" با روحیه علمی ناسازگار است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بیان بدیهیاتی در مورد مدعای خود بر "امکان سنجش دینداری" پرداخت و گفت: جامعه شناسی هیچگاه ادعا نکرده که دین را در تمامیتش مورد مطالعه قرار می دهد و سنجش دینداری منحصر به جامعه شناسی نیست و حوزه های دیگر به این مسئله می پردازند که معتقدم در روانشناسی بیشتر به سنجش دینداری پرداخته شده است علاوه بر این جامعه شناسی دین منحصر به سنجش دینداری نیست.

وی در رد "امتناع سنجش دینداری" که مدعای مقاله دکتر محدثی بود گفت: سنجش دینداری یک مطالعه ضروری است و بازی با اعداد ساختگی و تمرین روش شناسی نیست. دین پدیده تأثیرگذار در حیات فردی و اجتماعی است و تا زمانی که دین این تأثیر را دارد این موضوع جدی برای مطالعات جامعه شناسی است.

وی طرح "امتناع" را با روحیه علمی ناسازگار خواند و افزود: طرح امتناع از احتیاط و تواضعی که لازمه کار یک عالم اجتماعی و علوم انسانی است به دور است. اولا با ناممکن دانستن سنجش دینداری چیزی حل نمی شود و دلیل قاطع تری برای آن باید بیان کرد. دیگر اینکه مسئله دینداری یک مسئله اجتماعی است و اگر سنجش آن را ناممکن می دانیم باید آن را رها کنیم؟ هیچ چاره ای نداریم جز اینکه آن را مطالعه کنیم الا اینکه دست از جامعه شناسی و به تعبیری از علوم انسانی برداریم در حالیکه اینطور نیست چون این موضوع همواره جلو چشم ما قرار دارد .

شجاعی زند "امتناع" را یک داوری قطعی خواند و افزود: امتناع لفظی است که در درون خود یک قطعیت و یک اطلاق گرایی دارد وقتی می گویید "امتناع"، از هر نوع علم و معرفتی که تا کنون به وجود آمده و خواهد آمد سلب امکان می کنید.

وی با بیان اینکه چرا می گویم "امتناع" اطلاق گرایانه است؟ افزود: به این دلیل که در این بحث دو قضیه مورد بحث من است. در "قضایای ترکیبی" اثبات خیلی دشوار و در حد امتناع است و لازمه آن اشراف ابدی و ازلی بر تمام عوالم است. اما در "قضایای وجودی"- که به نظر من معرفت از این جنس است- ابطال مشکل و بلکه محال است. علت اینکه پوپر در قضایای ترکیبی بحث ابطال را جانشین اثبات می کند همین است که ناممکن است.

تنها در قضایای ریاضی و منطقی می توان حکم بر امتناع کرد و لاغیر

شجاعی با بیان اینکه امتناع در باب معرفت ادعای منطقا غیرقابل قبولی است، تأکید کرد: تنها در قضایای ریاضی و منطقی می توان حکم بر امتناع کرد و لاغیر.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به دلیل اینکه پدیده دین دارای ویژگی هایی است، در مطالعه آن با دشواری هایی روبرو هستیم. به نظر من امتناعی که در مورد سنجش دینداری بیان می شود ناظر به دشواری های مطالعه آن از منظر جامعه شناسی است.

وی با بیان اینکه دینداری از نرخها و گونه های متفاوتی برخوردار است که یافتن روشی برای سنجش دینداری دور از انتظار نیست، گفت: دین حداقل دو تأثیر "حالی" و "ویژگی های کرداری" بر انسان دارد که با هم متفاوت است. در مطالعات جامعه شناسی در مورد تأثیر حالی دین بر انسان ما با دشواری روبرو هستیم. چراکه مطالعه آن با ابزارهای جامعه شناسی بسیار سخت است و می توان تا حدودی امتناع را در این بحث پذیرفت. رفتارهای دینی مبتنی بر " نیت" هستند که باید با توجه به نیات آنها را مطالعه کرد. دین پدیده خاصی است که گاهی بحث "امتناع" در مورد آن ناشی از همین ویژگی ها است.



پرهیز از اطلاق گرایی در معرفت و روشها

شجاعی زند با رد اطلاق گرایی در معرفت و روشها، به تشریح شش فرض خود در مورد" امکان سنجش دینداری" پرداخت و افزود: نخست اینکه تعریف و معرفی با هم متفاوت هستند. تعریف مبتنی بر تعمیم است اما معرفی بالعکس پایبند به ویژگی های فردی است. در مطالعه دین به تعریف نیاز داریم در حالیکه در دینداری به معرفی دین احتیاج داریم.



معنویت گرایی را نمی توان جایگزین دینداری کرد



وی افزود: دوم اینکه میان دین و معنویت گرایی تفاوت است. معنویت مربوط به ویژگی های وجودی انسان است اما دین امری است که بر انسان عرضه می شود هرچند که انسان دین را هم می سازد. سوم اینکه دین یک پدیده دلالتی و واجد فهوا است. علاوه بر اینکه دین یک پدیده دلالتی است اما برخی وجوه دین غیردلالتی است. چهارم اینکه ما در قبال ادیان دو وضعیت داریم یعنی حق انتخاب در قبل و بعد از پذیرش دین متفاوت است. ما می توانیم هر دینی را انتخاب کنیم اما وقتی انتخاب صورت گرفت دیگر نمی توانیم گزینشی عمل کنیم.



دینداری با شاخصای خود آن دین قابل سنجش است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، پنجمین فرض خود را "مرجع تعیین دینداری" عنوان کرد و گفت: ناظران، کنشگران، عالمان دینی و خود دین چهار مرجع برای تعیین دینداری است که فکر می کنم تنها خود دین "مرجع تعیین دینداری" است. ششم تفاوت بین قلمرو و انتظار از دین است؛ انتظار از دین مرحله پیش از انتخاب است اما قلمرو دین را خود دین تعیین می کند.



شجاعی زند تصریح کرد: اگر فراضهای شش گانه مرا بپذیرید دینداری مبتنی بر معرفی دین است در نتیجه سنجش دینداری ممکن است و برای سنجش آن نیاز به مدل داریم.



وی افزود: بحث قرائتهای مختلف از دین یکی از موانع ساخت مدل است اما بحث قرائت دعوایی است کاملا کلامی و الهیاتی ناظر به محتوای دین و اجتناب ناپذیر است. یکی دیگر از نقصانهای جدی مدلهای ما به دست آوردن وزن مؤلفه های تشکیل دهنده پدیده ها است که از دشواری های جامعه شناسی است. در جامعه شناسی نمی توان وزن تعیین کرد اما از آن به امتناع تعبیر نمی کنیم شاید برای آن در آینده راه حلهایی یافت شود.



در ادامه این نشست دکتر محدثی به بیان دلایل خود برای "امتناع سنجش دینداری" پرداخت و گفت: مطالعاتی که تا کنون انجام شده بر این مسئله تأکید دارد که سنخهای دینداری آنقدر گوناگون است که معیار واحدی برای سنجش آن نمی توان ارائه کرد.



وی با بیان اینکه من دینداری را اسمی و رتبه ای می فهمم، افزود: دینداری درختی است که ریشه در جان انسان دارد که آبشخور آن در درون انسان است که آن را نمی توان اندازه گیری کرد مثلا توکل مهمترین امر درونی دین است که قابل سنجش نیست.



وی با بیان اینکه مدلهای گلاک و اشتارت هم نشان می دهد که امکان سنجش دینداری وجود ندارد، افزود: مرجع تعیین دینداری عالمان تجربی هستند که مقوله بندی و مفهوم سازی می کنند. جامعه شناس با خود دین سروکار ندارد بلکه به امر محقق دین سروکار دارد.



در پایان دکتر شجاعی زند خطاب به دکتر محدثی گفت: پذیرش گونه های مختلف دینداری بحث" امتناع" سنجش دینداری را رد می کند.