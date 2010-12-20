باران در کرمان خاطره شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، هر چند استان کرمان در حاشیه کویرهای خشک کشور به عنوان یکی از خشکترین استانهای کشور محسوب می شود اما خشکسالی های سیزده ساله در این استان تاثیر جبران ناپذیری بر کشاورزی و منابع آبی استان کرمان به جای گذاشته است.

خشکسالی به گونه ای در استان تاثیر گذار شده است که بسیاری از منابع آبی کرمان از جمله قنوات، چشمه ها، رودخانه ها و چاهها خشکیده اند و علاوه بر کشاورزی در سال جاری آب برخی از شهرهای استان از جمله رابر و قلعه گنج برای چندین روز متوالی قطع شد و بر تعداد روستاهای دچار خشکسالی نیز افزوده شد.

باران و برف در کرمان به خاطره تبدیل شد

خشکسالی تا حدی در کرمان افزایش یافته است که بارش باران و برف در ذهن مردم استان کرمان به یک خاطره تبدیل شده است.

هم اکنون نیز بیش از هزار و 200 روستا توسط تانکر آبرسانی سیار می شود و همین مسئله موجب افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها به دلیل کاهش شدید منابع آبی و خشکیدگی زمینهای کشاورزی در استانی شده است که مطابق آمار یک سوم درختان و باغهای مثمر کشور را در خود جای داده است.

دشتهای کرمان در خطر خشکیدگی

کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی در دشتهای استان به گونه ای شدت یافته است که هر سال شاهد کاهش شدید سطح آبهای زیر زمینی از یک سو و از سوی دیگر شاهد افزایش سختی آبهای کشاورزی هستیم.

زمینهای کشاورزی کرمان

طبق گفته کارشناس اداره هواشناسی استان کرمان خشکسالی در سال جاری در کرمان تشدید شده است و در حالی که کرمان طی سال گذشته با خشکسالی مواجه بود، امسال میزان بارندگی در کرمان با کاهش نگران کننده ای رو برو شده است.

بارندگی در کرمان 90 درصد کاهش یافت

فاطمه حسیبی در این خصوص افزود: در سال جاری بارندگی در کرمان به کمتر از 90 درصد سال گذشته رسیده است.

وی افزود: در بسیاری از شهرهای استان کرمان بارندگی دچار افت محسوس شده است.

این کارشناس گفت: در حالی سال گذشته در کرمان 29 میلیمتر بارندگی شد میزان بارندگی در سال جاری به 0.8 میلیمتر رسیده است.

حسیبی اضافه کرد: میزان بارندگی در جیرفت از 59 میلیمتر به 3 میلیمتر و در رفسنجان از 12 میلیمتر به 4.6 میلیمتر و در بافت که بیشترین بارندگی در سال گذشته با 124 میلیمتر داشته است امسال به 1.4 میلیمتر رسیده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود میزان بارندگی در سال جاری نیز دچار کاهش شود.

نماز طلب باران در سراسر کرمان برگزار می شود

این آمار در حالی ارائه می شود که به نظر می رسد طی سالهای آینده دشتهای کرمان با کاهش شدید منابع آب مواجه می شوند.

در پی کاهش شدید بارندگی ظهر امروز نماز بارش باران در سراسر استان کرمان برگزار می شود و مردم استان به خصوص کشاورزان با حضور در این مراسم نماز و دعای بارش باران را برگزار می کنند.