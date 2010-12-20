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۲۹ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۵

گرمیوی برزیل با "رونالدینیو" مذاکره کرد

گرمیوی برزیل با "رونالدینیو" مذاکره کرد

باشگاه فوتبال گرمیوی برزیل برای به خدمت گرفتن رونالدینیو مذاکرات خود را با این بازیکن آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گرمیو در نظر دارد در فصل نقل و انتقالات زمستانی مهاجم میلان را به خدمت بگیرد. رونالدینیو قبل از اینکه در سال 2001 با مبلغ پنج میلیون یورو به پاریسن ژرمن فرانسه بپیوندد، 14 سال در این تیم بازی کرد. خبر پیوستن آنتونیو کاسانو به میلان یکی از دلایل جدایی احتمالی رونالدینیو مطرح شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، باشگاه گالکسی آمریکا هم یکی از باشگاه‌هایی است که علاقمند است تا رونالدینیو را در ژانویه به خدمت بگیرد.

پائولو اودونه، رئیس باشگاه گرمیو گفت: رونالدینیو احساس می کند که به باشگاه ما مدیون است. او به ما گفته می خواهد به اینجا برگردد، جایی که فوتبال خود را از آنجا آغاز کرده است.

آدریانو گالیانی، نایب رئیس باشگاه میلان، حضور کاسانو در این تیم را دلیلی برای جدایی رونالدینیو نمی بیند. وی گفت: اگر کاسانو به میلان بیاید، جانشین پیپو اینزاگی خواهد شد و این انتقال هیچ ربطی به رونالدینیو ندارد.

کد مطلب 1213410

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