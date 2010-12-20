محمدرضا داورزنی عازم قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده به قطر که یکشنبه شب انجام شد به منظور پیگیری دیدارهای نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های جهان و بعد از آن است. همچنین مذاکره با رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا برای گرفتن امتیاز میزبانی مسابقات انتخابی المپیک لندن یکی دیگر از اهداف سفر آنهاست.

این مرحله از رقابت‎های والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان امروز با حضور پیکان برگزار می‎شود. شاگردان پیمان اکبری دیدار خود در مرحله نیمه نهایی را مقابل "ترنتینو" ایتالیا برگزار می‎کنند. این تیم ایتالیایی سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.

تیم‌های بولیوار آرژانتین و اسکرا لهستان نیز دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان را برگزار می‎کنند. این رقابت‎ها فردا سه شنبه با معرفی تیم قهرمان به پایان می‎رسد.