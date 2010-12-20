محمدرضا داورزنی عازم قطر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سفر محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده به قطر که یکشنبه شب انجام شد به منظور پیگیری دیدارهای نماینده کشورمان در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان و بعد از آن است. همچنین مذاکره با رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا برای گرفتن امتیاز میزبانی مسابقات انتخابی المپیک لندن یکی دیگر از اهداف سفر آنهاست.
این مرحله از رقابتهای والیبال قهرمانی باشگاههای جهان امروز با حضور پیکان برگزار میشود. شاگردان پیمان اکبری دیدار خود در مرحله نیمه نهایی را مقابل "ترنتینو" ایتالیا برگزار میکنند. این تیم ایتالیایی سال گذشته عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد.
تیمهای بولیوار آرژانتین و اسکرا لهستان نیز دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای جهان را برگزار میکنند. این رقابتها فردا سه شنبه با معرفی تیم قهرمان به پایان میرسد.
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