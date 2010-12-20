تدوین سرفصل دروس دکتری معماری اسلامی در دانشگاه هنر اصفهان

فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: شورای گسترش آموزش عالی به تازگی با ایجاد مقطع دکتری پژوهش هنر در دانشگاه هنر اصفهان موافقت کرده است و از مهر ماه سال آینده در این رشته در دو گرایش "مبانی نظری و حکمت" و "پژوهش هنر در عرصه های کاربردی" مانند هنرهای تجسمی و صنایع دستی دانشجوی دکتری پذیرش می شود.

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با یادآوری اینکه در حال حاضر 30 دانشجوی دکتری در رشته مرمت با گرایش های مرمت اشیاء و مرمت ابنیه در حال تحصیل در این دانشگاه هستند، گفت: دانشگاه هنر اصفهان مهرماه آینده در 4 گرایش دوره دکتری دانشجو می پذیرد.