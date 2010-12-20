پیشنهاد کاهش ساعت کار ادارات و طرح زوج و فرد روى میز دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجتبی شفیعی با اشاره به پایان طرح آزمایشی تغییر ساعات کار ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی شهر تهران اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در پایان شهریورماه قرار شد تغییر ساعت آغاز به کار مشاغل شهر تهران به مدت سه ماه اجرا شود و در پایان این دوره سه ماهه وزارت کشور ارزیابی هایی داشته باشد و نتایج اجرای طرح را به هیئت وزیران ارائه دهد.



دبیر شورای عالی ترافیک افزود: در این دوره کارگروهی شامل همه مسئولان و عوامل ذیربط در مدیریت شهری و در حوزه ترافیک، اعضای شورای ترافیک از جمله؛ پلیس راهور، اصناف، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، بانک ها، شهرداری ها و... تشکیل شد و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی وضعیت ترافیک بررسی شد.



شفیعی تصریح کرد: با بررسی های انجام شده، گزارش کلی از نتایج اجرای این طرح در دوره سه ماهه آماده شد. با گزارش هایی که شهرداری تهران و پلیس راهنمایی رانندگی تهران بزرگ ارائه کرد؛ نتایج به این صورت بود که در نقطه اوج ترافیک صبحگاهی نسبت به سال قبل حدود 7 درصد ترافیک کمتر شده، یعنی تعداد نقاط درگیر با ترافیک سنگین کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: اما در پیک عصرگاهی در بعضی از نقاط شهر حدود 8/4 درصد وضعیت ما نسبت به سال گذشته بدتر شده است. علت افزایش بار ترافیک عصرگاهی این بود که در واقع تعطیل شدن ادارات، اصناف و مشاغل مختلف در یک ساعت مشخص قرار گرفته بود و این هم‌افزایی باعث تشدید بار ترافیک شده است.



دبیر شورای عالی ترافیک خاطر نشان کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت که تعداد خودرو‌های شهر تهران نسبت به سال گذشته حدود 10 در صد افزایش پیدا کرده است که براساس کارشناسی های صورت گرفته، طبیعی بود که حدود 5 درصد وضعیت ترافیک افزایش پیدا کند.

ارائه پیشنهاد تعطیلی ادارات شهر تهران یک ساعت زودتر



شفیعی ادامه داد: بر اساس جمع بندی های صورت گرفته، حدود 13 درصد وضعیت ترافیک تهران با اجرای این طرح بهتر شده است اما در پیک عصرگاهی تقریبا تغییری نسبت به سال گذشته نداشته ایم. با توجه به نظر اعضای شورای عالی ترافیک چند پیشنهاد برای ارائه به دولت مطرح شد که از جمله تمدید اجرای طرح است و در مورد حل مشکل ترافیک عصر گاهی هم این پیشنهاد ارائه شد که اگر یک ساعت ادارات و دستگاه‌های عمومی و دولتی زودتر تعطیل شوند، بتوانیم از بار ترافیکی عصرگاهی هم بکاهیم.



وی افزود: تجربه ‌این طرح را در زمان آلودگی چند روزه هوای تهران هم داشتیم که نشان داد وضعیت ترافیک عصر گاهی بسیار بهتر از قبل بود. این مصوبات شورای عالی ترافیک برای طرح در جلسه هیئت دولت ارائه شده است.



دبیر شورای عالی ترافیک درباره این که وضعیت ادامه این طرح در دی ماه چه خواهد شد؟ اظهار داشت: این از نظر قانونی در اختیار دولت است زیرا تا پایان آذرماه مجوز اجرای این طرح را داشتیم. اگر تشخیص دولت این باشد که تمدید شود، تمدید خواهد شد و در غیر این صورت لغو می شود.



وی در پاسخ پرسش درباره تخطی برخی از دستگاه ها از اجرای این طرح گفت: یک مورد از تخطی دستگاهی به دبیرخانه شورای عالی ترافیک گزارش شد که تذکر لازم به آنها داده شد. البته استثنایی هم درباره این طرح داشتیم از جمله وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم بود که می خواستند ساعات کار ادارات، مدارس و دانشگاه ها به دلیل وابستگی های کاری که وجود داشت، به صورت هم زمان باشد که این اتفاق انجام شد.



شفیعی درباره سایر پیشنهادهای شورای عالی ترافیک به دولت درباره تغییر ساعات کار ادارات، بانک ها و مراکز آموزشی شهر تهران اظهار داشت: یکی از پیشنهادات بحث استفاده از روش‌های دورکاری بود که الان به طور جدی در دستور کار دولت قرار دارد‌، می دانید که با توجه به کاهش حضور فیزیکی کارمندان در محل کار این باعث می شود که بار ترافیک هم تا حدود زیادی کاهش پیدا کند.

توسعه و تمدید محدودیت های زوج و فرد تردد خودروها در شهر تهران



وی افزود: پیشنهاد دیگر یکی بحث توسعه و تمدید محدودیت های زوج و فرد تردد خودروها در شهر تهران بود. با توجه به نظر اعضای شورای عالی ترافیک و تجربه موفق اجرای طرح زوج در تهران این پیشنهاد توسط شورای عالی ترافیک ارائه شد که یا محدوده طرح ترافیک را گسترش دهیم یا اینکه اجرای طرح زوج و فرد در سطح شهر تهران به غیر از موارد آلودگی هوا هم به صورت سراسری تمدید شود که این پیشنهاد هم برای بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.



دبیر شورای عالی ترافیک تاکید کرد: 70 درصدآلودگی هوای تهران ناشی از ترافیک است. می توان با اجرای این طرح کاهش بار ترافیک را به صورت حداقلی 13 درصد داشته باشیم، که در پی آن آلودگی هوای تهران نیر کاهش خواهد یافت.



شفیعی در پایان خاطر نشان کرد: این اولین بار بود که ما در روش‌های مدیریت تقاضا از روش مدیریت زمان انجام سفر استفاده کردیم که اعضای شورای عالی ترافیک اعم از شهرداری، محیط زیست، وزارت راه، پلیس، آموزش و پرورش وغیره از این مصوبه هیئت دولت و توجه ویژه دولت به این موضوع قدردانی می کنند.